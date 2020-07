Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Die Domstädter haben einen neuen Spieler für die linke Seite verpflichtet: Es ist der 24 Jahre alte Kay Michel, der in der vergangenen Saison beim Berliner AK spielte, allerdings nur in vier Partien zum Einsatz kam. "Kay ist der gesuchte Linksfuß und als Ersatz für Tim Häußler gekommen", sagt Manager Sven Baethge. "Er stand schon lange auf unserer Liste." Und zwar nicht nur wegen seiner fußballerischen Vergangenheit beim 1. FC Union Berlin, sondern auch wegen seiner in den vergangenen Jahren in der Regionalliga gezeigten Fähigkeiten.

"Er ist technisch sehr gut ausgebildet, als Linksfuß auf der Außenbahn ein mega schneller Spieler. Wir freuen uns, ihn im zweiten Anlauf hier begrüßen zu können", erklärt Baethge. Im Nachwuchs der Köpenicker und bei Preußen Münster ausgebildet, waren hießen die bisherigen Männerstationen des gebürtigen Berliners Kickers Offenbach, Germania Halberstadt und der BAK.

Auch Matthias Maucksch freut sich über den Zugang eines erfahrenen Spielers aus der Region: "Wir hoffen, dass er eine Bereicherung sein wird", sagt der Trainer der Fürstenwalder. Zuvor hatte der FSV Union bereits Torwart Julian Simon und Abwehrspieler Noah Thamke (beide kommen von Energie Cottbus) sowie die Stürmer Bruno Schiemann (A-Junioren 1. FC Magdeburg) und Arlind Shoshi (FC International Leipzig) verpflichtet. Wegen der zahlreichen Abgänge halten die Spreestädter Ausschau nach weiteren Akteuren, weshalb auch einige Probespieler unter die Lupe genommen werden.

Erster Test ohne Zuschauer

Übrigens schließt der Tabellenvierte der abgebrochenen Saison in der Regionalliga Nordost seine zweite Woche der intensiven Vorbereitung auf die neue Serie mit einem Testspiel ab. Die Begegnung mit dem Nord-Regionalligisten FC Teutonia Ottensen steigt laut Angaben des Vereins allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit, also auch ohneZuschauer.