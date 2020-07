Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Mittwoch stellten die Besitzer eines Wochenendgrundstücks in Falkensee einen Einbruch in ihr Gartenhäuschen fest.

Einbrecher hatten sich gewaltsam Zutritt verschafft und sind nach einem ersten Überblick zu urteilen mit diversen elektrischen Werkzeugen verschwunden. Polizisten suchten und sicherten Spuren. Auf etwa 3.500 Euro wird der entstandene Schaden geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.