zur Vorstandswahl der AfD in Bernau

Bernau (MOZ) Die AfD rekrutiert ihr Personal aus dem rechtsextremen Lager. Wer das leugnet, hat die braunen Scheuklappen ganz tief ins Gesicht gezogen. In Bernau wurde eine frühere NPD-Politikerin in den Vorstand des AfD-Stadtverbandes gewählt. Veronika U. saß erst für die DVU und später für die NPD in der Stadtverordnetenversammlung von Bernau. Das ist ein klares Bekenntnis. Beide Parteien stehen auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD, aktive oder ehemalige Mitglieder der dort aufgeführten Gruppen dürfen nicht aufgenommen werden.

Wenn der Landesvorstand keinen Grund sieht, sich von der ehemaligen DVU-NPD-Abgeordneten zu distanzieren, dann bestätigt das die Gesinnung des gesamten Landesverbandes. Aber was ist von einer Truppe, die sich in dem Ausschlussverfahren gegen ihren Landeschef Alexander Kalbitz nicht ansatzweise distanziert hat, auch anderes zu erwarten? Niemand versucht, die offensichtliche Nähe zum rechtsextremen Milieu zu verbergen.

Der neuerliche Fall in Bernau macht deutlich: Der Brandenburger Verfassungsschutz hat die Partei zu Recht als rechtsextrem eingestuft.