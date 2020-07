Roland Becker

Velten (MOZ) Trotz eines rasanten Einbruchs bei den Steuereinnahmen gerät Veltens kommissarischer Kämmerer nicht in Panik. Daniel Gericke kann beruhigt auf das noch vorhandene Finanzpolster der Stadt blicken und setzt auf den von Bund und Land angekündigten Rettungsschirm. Große Investitionen müssen bislang nicht auf Eis gelegt werden.

Gewerbesteuer bricht ein

Dennoch: Die jüngst von Gericke vorgelegten Zahlen, die den Finanzstand nach dem ersten Halbjahr spiegeln, lesen sich dramatisch. Beispiel Gewerbesteuer, die als wichtigste kommunale Einnahmequelle gilt: Im Haushaltsplan sind dafür im laufenden Jahr 10,5 Millionen Euro vermerkt. Gerickes langjährige Erfahrung lautet: Zur Jahresmitte ist davon etwa die Hälfte in die Stadtkasse geflossen. Im Corona-Jahr ist alles anders. Bislang sind erst drei Millionen Euro eingegangen. "Wir werden in diesem Jahr voraussichtlich 4,8 Millionen erwarteter Euro nicht einnehmen", plant er in dieser Steuerrubrik.

Nicht ganz so dramatisch prophezeit Veltens Finanzchef den Einbruch bei den Anteilen, die die Kommune von der Einkommen- und Umsatzsteuer erhält. Nachdem Gericke dieser Tage die zweite Tranche der Umsatzsteuer erhalten hat, konnte er das fürs Jahr erwartete Defizit beider Steuerquellen sogar von einer Million auf 800 000 Euro heruntersetzen, was gut 15 Prozent entspricht.

Dass Velten im Investitionsbereich weiter handlungsfähig ist, liegt an der weiter vorhandenen Liquidität. Derzeit liegt diese bei 6,9 Millionen Euro. "Die Gefahr eines Liquiditätsengpasses besteht kurzfristig nicht", kann Gericke konstatieren. Unter kurzfristig versteht der Interims-Kämmerer die Zeit bis Jahresende. Allerdings muss er auch feststellen, dass die Liquidität Anfang des Jahres mit 11,9 Millionen Euro noch fast doppelt so hoch lag. Die Corona-Monate mit den Steuerausfällen haben ein kräftiges Loch gerissen.

Dass Gericke offensichtlich dennoch ruhig schlafen kann, liegt an den Versprechen von Bund und Land. Die nämlich haben zugesagt, die Steuerausfälle jeweils hälftig durch einen kommunalen Rettungsschirm aufzufangen. Der Finanzexperte rechnet damit, dass zumindest eine erste Rate noch in diesem Jahr ausgezahlt wird. "Damit können wir ohne Kassenkredite durch das Jahr kommen", schätzt er die Lage ein.

Sparsamkeit ist dennoch angesagt. Zumindest zwei für dieses Jahr geplante Projekte im Straßenbau werden nicht angefasst. "Mit den Planungen für die Koch- und die Robert-Blumfeld-Straße fangen wir noch nicht an", informiert Stadtsprecherin Susanne Zamecki. Die Vorhaben würden voraussichtlich um ein Jahr verschoben. Hingegen sollen die bereits im Bau befindlichen Großinvestitionen, die mit Fördermitteln umgesetzt werden, weitergeführt beziehungsweise abgeschlossen werden. Dazu zählen der Jugendclub Oase, das Sozialgebäude des Rugby-Clubs, der Anbau an die Kita Kinderland sowie die am Montag beschlossene Erneuerung des Skateparks. "Auch die Erweiterung der Löwenzahn-Grundschule wird weiter vorangetrieben", versichert Zamecki.

Doch wie geht es 2021 weiter? Gerade haben die Fachbereichsleiter ihre Wünsche für das kommende Jahr der Kämmerei offeriert. "Von der Bürgermeisterin ist bereits die Devise ausgegeben worden, sparsam zu sein", berichtet Gericke. Dennoch dürfte es schwierig werden, den Abgeordneten im Oktober einen verlässlichen Finanzplan vorlegen zu können. Noch weiß niemand, welche finanziellen Auswirkungen die Corona-Krise 2021 haben wird. Erholt sich die Wirtschaft schnell und steigen die Steuereinnahmen daher wieder? Oder steht ein zweites mageres Jahr an? Klar ist nur eins: Im kommenden Jahr wird es zwar nochmals einen kommunalen Rettungsschirm geben. Doch die Steuerausfälle werden nur noch zu 75 Prozent ersetzt.