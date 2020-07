Hält vor allem die Frauen in Bann: Marcel Jeismann mit seinen Schälkünsten. Das Gemüse zerlegt er beeindruckend schnell und elegant in viele Einzelteile. Seine Küchen-Schäler gingen weg wie warme Semmeln. © Foto: Hagen Bernard

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein Auftakt nach Maß für die "Echte Gilde der Marktschreier" auf dem Bauernmarkt in Eisenhüttenstadt: Gut gelaunte Verkäufer und ein neugieriges Publikum, dass sich zumindest in den Vormittagsstunden am Donnerstag ganz gern von den Verkaufskünsten der virtuosen Stimm-Profis verführen ließ.

"Ein bisschen haben wir das schon mitorganisiert. Wir sind den Marktschreiern von Anfang an entgegengekommen. So voll sollte eigentlich ein richtiger Markt sein. Wir haben das mit dem Wochenmarkt verbunden. Schön, dass die Gilde mit der großen Truppe gekommen ist", erklärte im Rahmen der offíziellen Eröffnung Frank Howest aus dem Sachbereich Wirtschaftsförderung der Eisenhüttenstädter Stadtverwaltung. Sein Chef Uwe Gerlach war ebenfalls zum Auftakt zugegen. "Diese Truppe ist das erste Mal hier. Hier waren auch schon mal andere Marktschreier. Sie sind eine Bereicherung."

Freibier zum Anfang

Zur Eröffnung hatte Gilden-Chef Achim Borgschulze am Bierwagen zu Frischbrötchen und Freibier eingeladen. Allerdings hatten davon nur ganz wenige Besucher etwas mitbekommen, so dass die Scheine woanders kontinuierlich weiter ihre Besitzer wechselten. Das ebbte beim vornehmlich etwas älteren Publikum erst gegen Mittag ab.

"So voll habe ich den Bauernmarkt schon lange nicht mehr erlebt. Das letzte Mal, da war ich als Kind mit meiner Oma hier", erklärt Christine Schilg. Die 37-jährige hatte sich ein großes Nudelpaket mit den Erzeugnissen aus Riesa gesichert, sich mit Milka-Produkten bei Knabber Paul eingedeckt, wurde von den Gemüseschälkünsten von Marcel Jeismann inspiriert und hatte sich letztlich noch ein leckeres Fischbrötchen gegönnt. "Nun muss ich mir erst mal wieder Geld holen, bevor ich zweites Mal zum Markt gehe." Da gab es durchaus noch andere Verlockungen. So beim holländischen Blumenhändler Roberto Saarloss, der zwar seine Pflanzen immer noch aus Amsterdam bezieht, inzwischen jedoch mit seiner Familie die Zelte in Bremen aufgeschlagen hat. In Norddeutschland, zum Beispiel auf dem Hamburger Fischmarkt, ist der "holländische Blumenkönig" oft tätig.

Dabei gibt er vor, der preiswerteteste Blumenhändler in Europa zu sein. "Ich bin extra hier wegen einer Pflanze, die kostet sonst das Doppelte", sagt der Eisenhüttenstädter Bernd Neumann. "Das läuft sehr gut. Du kannst ruhig schreiben, in den nächsten Tagen gibt es die Pflanzen nur noch, so lange der Vorrat reicht. Siehe, der Laster ist schon leer", erklärt der 58-jährige Firmenchef Roberto Saarloos, dessen Vater und Firmengründer Adrianus bereits verstorben ist. Dafür steht der 13-jährige Filius Ricardo bereits in den Startlöchern.

Laut, lauter, Wurst-Achim

Nicht zu überhören war neben ihm Wurst-Achim. Ihm wird ja ohnehin das größte Organ weltweit nachgesagt. "Das wird mit dem Alter immer besser", so der mit einem prächtigen Resonanzboden ausgestattete Verkäufer. Drei Kilo Wurst aus aller Herren Länder für 20 Euro waren der Renner, da hatte es Knabber-Paul unweit von ihm mit seinen Süßwaren nicht leicht. Ohnehin versuchten die Rede-Virtuosen, so auch Käse-Maik, sich mit witzigen Sprüchen von den Kollegen abzuheben. Unterhalb der Gürtellinie gingen diese Worte jedoch nicht.

In dieser lauten Runde fiel da Marian Kaminski eher durch Wortkargheit auf. Er bot vor allem Messer, Scheren und Zangen aus Solingen an. Allerdings fehlte vor allem bei den etwas preiswerteren Artikeln das Solinger Markenlogo. Nach Angaben von Kaminski kommt der Solinger Stahl für den Marktverkauf wegen der billligeren Verarbeitung über den Umweg China wieder nach Deutschland. Dennoch seien auch diese Produkte Qualitätsware.