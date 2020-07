Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) 93 Menschen sind dem Aufruf zur Blutspende am Mittwoch bei der Freiwilligen Feuerwehr in Seelow gefolgt, berichtete Ines Rein vom Cottbuser Institut des DRK-Blutspendedienstes Nord-Ost.

90 hätten auch spenden können, darunter mindestens eine Frau, die nach längerer Pause wieder dabei war. Eine andere musste leider abgewiesen werden, da sie bereits viermal binnen zwölf Monaten gespendet hatte. "Ausnahmen dürfen und können wir da nicht machen", erklärte Ines Rein und fügte hinzu: "Über unser Computersystem ist in einem solchen Fall nicht mal das Ausdrucken der notwendigen Unterlagen möglich. Wir würden uns freuen, wenn die Frau dann bei einem der Folgetermin wieder dabei ist."

Erfreulich sei, dass sich 75 Prozent der Spender in Seelow online angemeldet hätten. Am 7. Oktober und 21. Dezember stehen weitere Aktionen mit der Freiwilligen Feuerwehr in der Kreisstadt an. Die nächsten Termine gibt es in Strausberg (4.8.), Neuenhagen (24.8.) sowie in Frankfurt (7. und 17.8.).

Informationen und Termine über die Tel.-Hotline 0800 1194911 und im Internet unter www.blutspende-nordost.de