Sabine Rakitin

Bernau (MOZ) Die Fraktionen von CDU und SPD machen sich in einem gemeinsamen Antrag an die Stadtverordnetenversammlung für die Beleuchtung des Fernradwanderweges Berlin-Usedom auf dem Gebiet der Stadt Bernau stark.

Sie reagieren damit auf zwei schwere Gewaltverbrechen, die in den vergangenen Wochen auf dem Radweg unweit der Schwanebecker Chaussee und des Wohnparks "Schwalbennest" an zwei Frauen verübt wurden.

Durch die Überfälle sei das Sicherheitsgefühl in breiten Teilen der Bevölkerung erheblich gestört worden, begründen die beiden Fraktionen ihren Antrag. Konkret plädieren SPD und CDU dafür, den Randstreifen entlang des Radweges und die fußläufigen Übergänge zum angrenzenden Wohnpark auszuleuchten, um eine bessere Übersicht in das Gelände zu schaffen. Zusätzlich soll eine Beleuchtung am Radweg installiert werden. "Da der Bau der Beleuchtung einige Zeit in Anspruch nimmt, wird – um kurzfristig für mehr Sicherheit zu sorgen – vorgeschlagen, ein Wachschutzunternehmen zu beauftragen, das insbesondere in den frühen Morgen- und den Abendstunden den Radweg sowie die Übergänge zum Wohnpark "Schwalbennest" bestreift", heißt es in dem Antrag. "Damit soll sichergestellt werden, dass dieser Teil des Radweges gerade auch für Frauen und Kinder nutzbar bleibt. Neben der touristischen Bedeutung dient der Weg vielen Bernauern als kurze Verbindung zum S-Bahnhof Friedenstal.