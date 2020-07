Monika Rassek

Ranzig (MOZ) Das Image des Unternehmers und Milliardärs Clemens Tönnies ist seit den Corana-Infektionen in seiner Fleischfabrik und dem anschließenden Lockdown ruiniert. Warum eigentlich? "Streng genommen ist er als Unternehmer perfekt", sagt Frank Groß, Vorsitzender der Agrargenossenschaft Ranzig, sachlich. Tönnies schöpfe lediglich den Gesetzesrahmen aus, der von der Politik geschaffen wurde. Das sei seit 20 Jahren bekannt: "Man kann ihm eigentlich nichts vorwerfen." Groß, der seit 2010 die Genossenschaft leitet, macht das, wonach Politiker angesichts des Skandals, rufen: Direktvermarktung.

Qualität hat ihren Preis

In großen Betrieben wie Tönnies werden täglich etwa 25 000 Tiere geschlachtet, in Ranzig nur 60 in der Woche. Sie produzieren ihre Ferkel selbst, halten 120 Sauen, 1300 Mastschweine und 650 Milchkühe mit eigener Reproduktion, produzieren Futter auf gepachteten und eigenen Flächen. "Wir verwerten alles", so der Chef, "außer Borsten und Därme, die entsorgen wir." Därme würden aber wieder eingekauft. "Wir haben keinen Waschraum", sagt er. Auf den Bau hätten sie verzichtet, zu teuer: "Ob großer oder kleiner Betrieb, Vorschriften und Auflagen gelten gleichermaßen."

Die Fleischerei mit eigener Schlachtung eröffnete 1989 und nahm den Betrieb auf. Seither investierte die Agrargenossenschaft etwa 2,5 Millionen Euro in die Direktvermarktung, um den wachsenden Anforderungen gerechtwerden zu können. Geschäfte gibt es in Ranzig, Frankfurt (Oder), Fürstenwalde, Storkow und Brieskow-Finkenherd sowie Verkaufswagen. "Kürzlich sind wir innerhalb Frankfurts umgezogen. Die Rekonstruktion und Modernisierung des Ladens kostete etwa 300 000 Euro", berichtet Groß.

Direktvertrieb liegt im Trend. "In der Region schon immer", so der Chef. Mit den Preisen liege man im Mittelfeld, etwa wie bei Rewe oder Edeka an der Theke: "Teurer dürfen wir aber nicht werden, sonst bezahlen die Kunden das nicht", erzählt er. Die Kosten für den Betrieb würden indes steigen, wegen immer strengerer Auflagen. Nachdenklich bemerkt er: "Handy, Urlaub und Auto dürfen teuer sein, aber das Essen nicht. Eine Diskrepanz."

In der Genossenschaft sind etwa 90 Arbeitnehmer, darunter fünf Lehrlinge, beschäftigt – 50 in der Fleischerei, 30 im Verkauf, der Rest in der Produktion. "Wir zahlen deutlich über dem Mindestlohn, finden dennoch kaum Personal", fasst Groß zusammen. Kaum ein junger Mensch wolle heute noch handwerklich arbeiten.

Im vergangenen Jahr sei der Betrieb 17 Kontrollen unterzogen worden, von staatlicher Seite, Umweltbehörden, Tierwohl und anderen: "Wenn jemand unter heutigen Bedingungen eine Direktvermarktung aufbauen will, halte ich das für sehr schwer, nahezu unmöglich." Die Corona-Pandemie habe die Situation verschlimmert, so dass zahlreiche kleine Landwirte bereits aufgeben mussten. Dennoch bleiben die Ranziger ihrem Qualitätsanspruch treu, haben es durch jahrelange Erfahrung, insbesondere auch der insgesamt 37 Genossenschaftsmitglieder geschafft, sich in einer Nische zu behaupten – trotz relativ hoher Produktionskosten. Tönnies habe sich für einen anderen Weg entschieden, sei dabei kontinuierlich gewachsen, verdiene das Geld über die Masse und beschäftige überwiegend Arbeiter aus dem Ausland mit legalen Werksverträgen unter schlechten Arbeitsbedingungen. Das Fleisch wird dann zu Dumpingpreisen im Discountern angeboten.

Gleiche Bedingungen schaffen

Was ist zu tun, um diesen Zustand zu ändern? "Das ist eigentlich einfach", sagt Frank Groß und betont das "eigentlich". Er "spinnt" in die Zukunft: "Dazu braucht es nur europaweit gleiche Standards in der Fleischproduktion wie beim Baurecht für Ställe, Schlachthöfe sowie für Haltung, Futtermittel und Arbeitsbedingungen."

Der Markt würde sich automatisch regulieren, die Preise steigen und auch kleinere Landwirte könnten von ihrer Arbeit leben: "Gleiches muss für eingeführtes Fleisch gelten. Nur das, was dann nach europäischen Vorgaben produziert wird, darf hier verkauft werden."

Solange diese Bedingungen nicht stimmen, werde es Skandale geben. Obwohl der Ruf nach regionalen Schlachthöfen und besseren Arbeitsbedingungen wieder lauter geworden ist, fragen sich Landwirte wie Frank Groß: "Wie sollen sich kleine Betriebe unter den jetzigen Bedingungen gegen die große Konkurrenz behaupten?"