Anke Beißer

Neu Zittau (MOZ) An Lob für ihre leckeren Marmeladen mangelt es nicht. Julia König hat mit ihren Kindern Amely (8) und Thore (9) in der Corona-Schulpause damit begonnen, Früchte zu süßem Aufstrich zu verarbeiten. Das Ergebnis bietet das Trio seit Kurzem auf einem Tischchen an, das sie an der Kreuzung von Walter-Rathenau-Straße und Stäbchener Weg aufgestellt haben. Die Kinder geben zu, dass das Kochen durchaus Spaß macht, genau wie das Ernten der Früchte.

Die holt sich die Gosener Familie, die in Neu Zittau einen Garten hat, von Nachbarn, von den Großeltern aus Erkner und sogar auf einen Eintrag im Internet "Kirschen zu verschenken" hin aus Schöneiche. Die Gläser tragen Etiketten, die die Sorten ausweisen – Kiwi-Erdbeere, Pfirsich, Brombeere, Johannisbeere, Ananas und Erdbeere-Vanille. Letztere schmeckt den Kindern am besten. Und sie dürfen sich mit dem Erlös aus der Kasse des Vertrauens ihr Taschengeld aufbessern. "Das ist ein schöner Nebeneffekt. Sie merken, dass man fürs Geld etwas tun muss", sagt Julia König. Amely hat sich davon schon ein Kuschelkissen gekauft und Thore einen Ball.