Markus Kluge

Wustrau (MOZ) Fast jede Woche wird die Polizei gerufen, weil ein älterer Mensch verschwunden ist, der an Demenz erkrankt ist und nicht mehr den Weg zurück nach Hause oder in sein Seniorenheim gefunden hat. Eine Statistik darüber führt die Polizeidirektion Nord laut deren Sprecherin Dörte Röhrs nicht. Bekanntestes Beispiel ist Christiane S. aus Wustrau, die vor genau einem Monat von einer Fahrradtour nicht zurückgekehrt und danach wahrscheinlich in der Region umhergeirrt ist. Bis heute fehlt von ihr jede Spur. Über Demenz, die Orientierungslosigkeit der Erkrankten und was Angehörige und Passanten tun können, sprachmit Dr. Ursula Sottong. Sie leitet die Fachstelle Demenz der Malteser Deutschland.

Frau Sottong, wie groß ist die Gefahr, dass Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sich verirren?

Viele Menschen verbinden mit Demenz Vergesslichkeit. Doch zu einer Demenzdiagnose gehört mehr. Bereits in der frühen Phase der Erkrankung kommen Orientierungsstörungen hinzu – was den Ort, die Zeit und auch die Person betrifft. So kann es geschehen, dass jemand die üblichen Wege nicht mehr findet und vielleicht sogar die eigene Wohngegend nicht mehr erkennt, was die Angehörigen meist nur schwer nachvollziehen können. Typisches Beispiel ist, wenn jemand plötzlich lange in der gewohnten Umgebung zum Einkaufen unterwegs ist, weil er oder sie sich jedes Mal total verläuft. Nicht selten beobachten Angehörige auch, dass jemand gar nicht mehr vor die Tür geht, aus Angst nicht zurück zu finden. Auch die gewohnte Flexibilität lässt nach. Das heißt, dass in neuen Situationen das Nachdenken darüber und ein entsprechendes Handeln nicht unbedingt gewährleistet sind. So kann jemand mit dem Rad immer noch unterwegs sein und auch problemlos den Weg hin und zurück finden. Doch eines Tages gibt es auf dem Weg eine Baustelle mit einer Umleitung, der zu folgen ist. Doch jetzt folgt der Mensch mit Demenz nicht der Umleitungsbeschilderung, sondern fährt beim Abbiegen geradeaus weiter und wird sich nicht alleine helfen können. Ursachen für dieses Verirren können aber auch alltägliche Situationen sein. Ein zu hoher Geräuschpegel, zu viele Menschen im Raum, Durst und Hunger, gelegentlich auch Langeweile, können dazu führen, dass der Mensch mit Demenz den Raum verlässt, die falsche Tür öffnet und im Freien den Weg nicht mehr zurückfindet.

Menschen mit Demenz finden nicht nur den Weg nicht zurück, sie vergessen auch Medikamente und angeblich zu Essen und zu Trinken. Ist das aber nicht ein Drang, der automatisch wiedereinsetzen kann?

Diese Frage ist sehr komplex. Wenn es um das Vergessen der Medikamenteneinnahme geht, betrifft das vor allem die Gedächtnisleistung. Die betroffene Person muss sich zum einen daran erinnern, dass sie Medikamente einnehmen muss, zum anderen aber auch, ob sie das Medikament bereits genommen hat, was auch ohne Demenz nicht immer so einfach ist. Hier sind Menschen mit Demenz zunehmend auf die Unterstützung durch Angehörige oder Pflegedienste angewiesen. Was Essen und Trinken anbelangt, so kommen hier verschiedene Phänomene zum Tragen. Bei älteren und vor allem hochbetagten Menschen lässt oft das Hunger- und Durstgefühl nach. Da sie aber gewohnt sind, zu den üblichen Zeiten ihre Mahlzeiten einzunehmen, spielt das im Alltag oft nicht die große Rolle. Wenn aber die Demenz hinzukommt, möglicherweise auch der Tagesrhythmus verloren geht, kann es sein, dass diese Menschen nicht essen und trinken und selbst bei vollem Kühlschrank unterversorgt sind. Allerdings kann auch das Gegenteil der Fall sein. Weil vergessen wird, dass man gerade gegessen hat, wird wieder und wieder gegessen.

Was kann jemand tun, der Angst hat, dass ein Angehöriger sich verläuft und nicht zurückkehrt?

Einsperren geht gar nicht! Nicht nur, weil das rechtlich verboten ist. Verschlossene Türen animieren gerade dazu, sich dagegen aufzulehnen und führen nicht selten zu Eskalationen. Hilfreich sind Armbanduhren mit GPS-Systemen, die zunehmend in größerer Vielfalt angeboten werden, Bewegungsmelder, die anzeigen, dass jemand die Wohnung verlässt, erweiterte Hausnotrufsysteme, die dem Menschen mit Demenz einen Bewegungsraum einräumen und den Angehörigen die Sicherheit geben, im Zweifelsfall den Menschen mit Demenz zu finden. Natürlich müssen solche Überwachungssysteme gut überlegt werden und bedürfen auch der Zustimmung der betroffenen Person. So lange sie aber nicht der Fixierung dienen, sondern den Menschen mit Demenz in seinem Alltag unterstützen, sind solche Systeme eine gute Alternative.

Was muss sofort passieren, wenn ein Angehöriger plötzlich nicht wieder auftaucht?

In jedem Fall sollte die Polizei zeitnah informiert werden. Hilfreich ist, wenn Informationen über das Aussehen, die aktuelle Kleidung, Medikamentenbedarf und auch übliche Wegstrecken vorliegen. Für den Fall der Fälle sollte ein Informationsblatt griffbereit vorliegen. Die Malteser bieten zum Beispiel so etwas mit weiteren Tipps als Download an. Und dann sollten Nachbarn, Verwandte und Freunde informiert werden, die zum üblichen Kontaktkreis gehören, damit sie sich melden, wenn sie die vermisste Person sehen.

Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand keine Orientierung hat und irgendetwas nicht stimmen könnte, wie verhalte ich mich in dieser Situation richtig?

Viele Menschen schrecken davor zurück, auf eine Person, die scheinbar desorientiert ist, zuzugehen. Doch es ist einen Versuch wert. Hilfreich ist eine freundliche Ansprache, nicht von oben herab, die Person nach ihrem Ziel zu fragen und das Angebot, beim Weg zu helfen. Wenn die Person dann sichtbar desorientiert oder nicht auskunftsfähig ist, sollte man die Polizei verständigen.