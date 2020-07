MOZ

Neuruppin Die neue Feuerwache in Alt Ruppin ist eröffnet, die Erweiterung des Uferwanderweges in Neuruppin auch. Doch die Stadt investiert nicht nur in neue Projekte. Auch in die Unterhaltung von Gebäuden wird jährlich jede Menge Geld gesteckt.

Gerade jetzt, in den Sommerferien und während der Schließzeiten, laufen die Arbeiten in Kitas, Horten und Schulen auf Hochtouren, bestätigt die Verwaltung. So soll der laufende Betrieb so wenig wie möglich gestört werden. In den Einrichtungen stehen Maler- und Bodenbelagsarbeiten an.

An fünf Schulen und sieben Kitas und Horten wird derzeit gearbeitet, teilt Stadtsprecherin Michaela Ott mit. "Insgesamt werden seitens der Fontanestadt Neuruppin dafür rund 117 000 Euro aufgewendet, davon zirka 32 000 Euro für Schulen und 85 000 Euro für Kitas und Horte."

Jede Menge Malerarbeiten

Wo genau was gerade geschieht, erklärt die Verwaltung auch: In der Karl-Liebknecht-Grundschule werden der Essensraum, diverse Klassenräume und die Umkleiden in der Turnhalle gemalert. In der Grundschule "Am Weinberg" in Alt Ruppin stehen Maler- und Bodenbelagsarbeiten in einem Klassenraum auf dem Programm. Außerdem wird die Farbe am Fenstern und Innentüren aufgefrischt.

Im Lehrerzimmer sowie an den Gauben und Fenstern der Rosa-Luxemburg-Grundschule arbeiten ebenfalls derzeit die Maler. Gleiches gilt für die Puschkin-Oberschule, wo die Flure, die Cafeteria und diverse Klassenräume einen neuen Anstrich bekommen. Im Schinkelgymnasium dürfte es mittlerweile ebenfalls nach Farbe riechen: Die Arbeiter sind im Flur und in Klassenzimmern zugange.

Bei den Kitas tut sich einiges: Die Kita Gänseblümchen erhält in drei Trakten einen neuen Bodenbelag. Gemalert wird dort auch. Gleiches gilt für den Flur der Kita Regenbogen sowie Flure und diverse Gruppenräume der Kita Kunterbunt.

In der Kita Eichhörnchen werden Boden und Wände in Gruppen- und Nebenräumen, in Fluren und der Garderobe erneuert. Auch in der Kita Storchennest arbeiten die Maler, dort auch im Büro. Das Treppenhaus ist in der Kita Waldhaus an der Reihe sowie etliche Gruppenräume im Hort Sonnenkinder.