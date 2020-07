Viola Petersson

Eberswalde, Bernau (MOZ) Woran es liegt, darüber gibt die Statistik keine Auskunft. Fakt aber ist: Der Krankenstand im Barnim liegt über dem Landesdurchschnitt. Im vorigen Jahr war jeder Arbeitnehmer zwischen Ahrensfelde und Lunow durchschnittlich 22,8 Tage krankgeschrieben.

Das Brandenburger Mittel lag bei 21,7 Tagen. Dies geht aus dem Gesundheitsreport der Krankenkasse Barmer hervor, der soeben veröffentlicht wurde. "Besonders Muskel-Skelett-Erkrankungen sowie psychische Leiden sorgen für lange Fehlzeiten", sagt Anja Jungnickel, Regionalgeschäftsführerin der Barmer in Eberswalde. Gerade deshalb sei es wichtig, früh mit der Behandlung zu beginnen, bevor die Erkrankungen chronisch werden und dann eben lange Fehlzeiten verursachen, fügt sie hinzu.

Aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen war jeder Arbeitnehmer 2019 durchschnittlich fünf Tage krank. Wegen psychischer Erkrankungen fiel jeder Beschäftigte im Schnitt 4,3 Tage aus. In der Statistik der Diagnosen folgten Atemwegserkrankungen mit 3,1 Fehltagen pro Arbeitnehmer. Wobei es häufig einen Zusammenhang zwischen Muskel-Skelett-System und Psyche gibt. "Wenn der Volksmund von der Angst im Nacken oder der schweren Last auf den Schultern spricht, dann liegt darin ein Stück medizinische Wahrheit", so Jungnickel. Psychische Belastungen könnten sich etwa auch in Rückenschmerzen äußern oder diese verstärken. Die Erhebungen der Barmer decken sich mit denen anderer Kassen, etwa der DAK Gesundheit.

Kassen setzen auf Prävention

Barmer und Co. setzen deshalb weiter verstärkt auf Prävention. Ob Rückenschmerzen oder Stress, Jungnickel empfiehlt Online-Training und Apps. "Es gibt eine Reihe guter Apps mit Erklärfilmen und Erinnerungsfunktionen, die dabei helfen, regelmäßig beispielsweise Rücken- und Achtsamkeitsübungen zu absolvieren." Zudem habe die Kasse Workshops für Unternehmen in puncto Gesundheitsvorsorge entwickelt.

Wie sich die aktuelle Corona-Pandemie auf den Krankenstand 2020 auswirkt, bleibt abzuwarten. Einerseits haben Experten zufolge deutlich weniger Patienten Fachärzte aufgesucht. Andererseits sind die Krankmeldungen aufgrund von Erkältungserkrankungen massiv in die Höhe gegangen. Bekanntlich waren befristete Krankschreibungen per Telefon bis Ende Mai möglich. Die Techniker Krankenkasse TK meldete für März den höchsten Krankenstand seit 20 Jahren. Demnach lag er bei 6,84 Prozent, im Vorjahr waren es "nur" 5,30 Prozent.