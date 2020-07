Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Malermeister Jörg Meyer leitet derzeit sieben Auszubildende im Fachbereich Farbe und Raumgestaltung am IB-Berufsausbildungszentrum in Neuenhagen an, darunter eine junge Frau.

Drei davon stehen kurz vor ihrem Abschluss, einer habe bereits eine Stelle in Aussicht und qualifiziere sich weiter zum Lackierer, erzählt der 59-Jährige.

Obwohl der IB in der Ziegelstraße 16 vorrangig junge Erwachsene mit Einschränkungen (in Sozialkompetenzen, bei Lernschwierigkeiten oder sozial-psychischen Defiziten) fördere, die von der Agentur für Arbeit weitergeleitet werden, könne der Weg von hier aus sehr erfolgreich weiter beschritten werden, sagt Meyer. "Einige haben sich später sogar selbstständig gemacht."

Pädagogen unterstützen

Lehrling Sebastian Breckow bekommt noch etwas Schützenhilfe in Vorbereitung seiner Abschlussprüfung am 17. August. Der 23-jährige Berliner pendelt seit drei Jahren nach Neuenhagen, um dort seine Lehre als Bauten- und Objektbeschichter zu machen. Im späteren Beruf wird er auch malern müssen, seine Ausbildung unterscheidet sich von den pa­rallel lernenden Malern und Lackierern nur durch einen theoriereduzierten Unterricht. Wenige Wochen vor seinem Abschluss ist Sebastian Breckow etwas aufgeregt – "er wird es schon schaffen", ist sich Meyer sicher. "Wenn der Wille da ist, bekommen unsere Lehrlinge jede Unterstützung."

"Bei uns haben alle Ausbilder eine zusätzliche Qualifikation in Rehabilitationspädagogik", ergänzt die Leiterin der Beruflichen Bildung, Susanne Dünkel. Neben betreuenden Sozialpädagogen ist auch ein psychologischer Dienst aktiv, der die Probleme der jungen Leute ernst nimmt und Hilfe leistet. In der Metall- und Elektrotechnik werden noch Azubis gesucht, sagt Dünkel. Ebenso für den Kosmetik- und Friseurberuf in Vollausbildung. "Wir streben im Bereich Kosmetik- und Körperpflege aber eine Fachpraktikerausbildung an und führen dazu Gespräche mit der zuständigen Handwerkskammer."

Infos unter www.ib-brandenburg.de