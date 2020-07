Olav Schröder

Bernau (MOZ) Wenn es auch nicht das älteste Hussitenmuseum der Welt ist, so darf es doch für sich in Anspruch nehmen, das erste zu sein."

Bernd Eccarius überrascht seine Besucher gern mit diesem Paradox – und löst es ebenso gern auf. 1882, berichtet der Museumsdirektor, wurde im Bernauer Steintor das Hussitenmuseum aus der Taufe gehoben. Schon zwei Jahre zuvor aber war in der südböhmischen Stadt Tabor, der Hochburg um den tschechischen Reformator Jan Hus (1370-1415), ebenfalls ein Hussitenmuseum eröffnet worden, durfte sich allerdings aufgrund vieler Vorbehalte offiziell nicht als solches bezeichnen.

Viel Eisen ist in einer alten Befestigungsanlage der Stadt, dem Steintor, zu sehen. Es blitzt an den Wänden, in Vitrinen und Auslagen. Rüstungen und Schwerter, Armbrüste und Feuerwaffen künden von mittelalterlichen Kämpfen, von der Entwicklung des Handwerks und sind, so Bernd Eccarius, auch eine Mahnung für die Nachwelt bis auf den heutigen Tag.

Wer das Steintor durch die schmale Seitentür betritt und die steile, enge und ausgetretene Treppe zu den Wehrgängen erklimmt, fühlt sich sofort in der Zeit um Jahrhunderte zurückversetzt. Am Ende eines Wehrgangs gelangen die Besucher zum Hungerturm, der auch als Stadtgefängnis diente. Mit einer Winde wurden die Gefangenen in ein acht Meter tiefes Verlies herabgelassen.

Wenn der Schauer, der großen und kleinen Besuchern an dieser Stelle über den Rücken läuft, vorüber ist, können sie sich ganz von der mittelalterlichen Geschichte und der Aufklärung von historisch bedingten Irrtümern fesseln lassen. 22 Rüstungen bilden das Herzstück der Ausstellung. In früheren Zeiten war man davon ausgegangen, dass es sich dabei um Beutestücke aus der mit vielen Geschichten angereicherten vermeintlich großen Hussitenschlacht bei Bernau handelt. Den überwältigten Hussiten seien die Rüstungen einfach abgenommen worden.

Dass es sich bei diesen Rüstungen tatsächlich um etwas Besonderes handelt, stellte sich 1926 heraus. "Es sind Bernauer Bürgerrüstungen aus dem 15. und 16. Jahrhundert", hält Bernd Eccarius fest. Bei Restaurierungsarbeiten im Berliner Zeughaus wurde dies festgestellt. Zwei Rüstungen wurden in das Museum für Deutsche Geschichte im Zeughaus aufgenommen. Und nicht ohne Stolz berichtet Eccarius, dass auch im heutigen Deutschen Historischen Museum die Stücke mit dem Hinweis auf ihre Bernauer Herkunft in der Dauerausstellung zu sehen sind. Vor der Aufnahme in das erste Hussitenmuseum der Welt lagerten die Rüstungen übrigens vergessen im alten Bernauer Rathaus. Ursprünglich waren es 32, doch ihr Wert wurde maßlos unterschätzt: Einige wurden simpel verschenkt. Andererseits sind gleich acht Kugelbrust-Rüstungen im Steintor zu sehen. Ihre Herstellung kam in der Hussitenzeit auf. Andernorts, in Padua, so Eccarius, sind nur zwei zu sehen.

Kinder haben im Steintor ihre große Freude daran, selbst in die Rolle der Hussiten oder der Bernauer Bürger zu schlüpfen. Sie können zwischen den entsprechenden Umhängen auswählen oder auch unter Anleitung eine Kinderarmbrust im Unteren Wehrgang ausprobieren. Außerdem gibt es Bastelbögen für den Bau eines Modells.

Eine große Schlacht um Bernau hat es 1432 jedoch nicht gegeben. Urkundlich verbürgt ist, so Bernd Eccarius, dass der Haupttross des hussitischen Heeres von Kruge-Gersdorf in Eilmärschen nach Forst ziehen wollte. Der dafür benötigte Flankenschutz habe zwar versucht, Bernau "en passant", im Vorübergehen und ohne Sturmangriff, zu nehmen. Gelungen sei dies aber nicht. Aufgrund bereits verwüsteter anderer Orte seien die Bernauer vorgewarnt gewesen, und zudem seien Bauern mit bewaffneten Knechten in die Stadt gekommen. Innerhalb der Stadtmauer habe es keine Schäden gegeben. Die Bernauer Bürger seien froh gewesen und dass sie es allein geschafft haben, ohne Hilfe von anderen. Der Stolz darauf lässt sich noch 450 Jahre später bei der Museumseröffnung erkennen. Man ruhte nicht, bis kein geringerer als Kronprinz Friedrich-Wilhelm, der spätere 99-Tage-Kaiser, die Eröffnung vornahm.

Zu dem selbst bald 140 Jahre alten Bernauer Museum gehören nicht nur Rückenpanzer, Helme, Beintasche und das Modell eines hussitischen Kampfwagens und vieles mehr. Darüber hinaus stellt es auch die Entwicklung der Stadt dar, und zwar ein paar Fußminuten vom Steintor entfernt, im Henkerhaus. Der Name verkürzt etwas den Umfang der dortigen Schau. "Wir wollen keine Folterkammer inszenieren", sagt Bernd Eccarius. Zu sehen sind zum Beispiel mittelalterliches Brauchtum, eine historische Küchenausstattung und ein Bürgerzimmer.

Gleichwohl wohnte in dem Gebäude der Scharfrichterei an der Stadtmauer tatsächlich dereinst der Henker. Die letzte Hinrichtung fand 1722 statt. Es traf die Dienstmagd Marie Danewitz, die von einem Hirten geschwängert worden war und der vorgehalten wurde, ihr Kind getötet zu haben. Neben dem Henkerhaus erinnert ein Mahnmal an die Hexenverfolgung. In der Chronik von Tobias Seiler (1681-1741) werden 25 Frauen und drei Männer genannt, denen der Prozess gemacht wurde.

Die Justizaltertümer werden im Keller ausgestellt. Dazu gehören das Richtschwert sowie ein Richt- oder Schlagrad. Schandgeigen, -masken und ein Schandstein, der zum Beispiel Ehebrecherinnen umgehängt wurde, wenn sie durch die Straßen geführt wurden. Zu den Hauptaufgaben des Henkers gehörte die Abdeckerei für Bernau und 40 weitere Orte. 1872 wurde die Scharfrichterei abgeschafft.