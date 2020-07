Noch gut tragbar: Nadine Thiele (links) und Gabriele Blankenburg von betreuen das Ladenlokal die Gefas-Kleiderkammer in der Erkneraner Seestraße. Das reichhaltige Angebot ist in der Coronazeit noch weiter gewachsen. Das jedoch macht Einrichtungen wie Gefas oder DRK große Sorgen, weil sie zum Teil auch vom Weiterverkauf von Textilien leben. © Foto: Anke Beißer

Beratung mit Leidenschaft: Seit knapp 25 Jahren arbeitet Maria Strey in der Kleiderkammer des Deutschen Roten Kreuzes in Fürstenwalde. "Es macht immer noch Spaß", sagt die 68-Jährige. Auch sie registriert ein erhöhtes Angebot an Gebrauchtkleidung. © Foto: Andreas Schmaltz

Andreas Schmaltz

Fürstenwalde (MOZ) Wenn Maria Strey die Tore der Kleiderkammer in der Fürstenwalder Dr.-Wilhelm-Külz-Straße morgens öffnet, stehen die Kunden bereits vor der Tür. Seit fast 25 Jahren arbeitet die 68-Jährige in der Kleiderkammer im Sitz des Kreisverbands Märkisch-Oder-Havel-Spree. Auf 70 Quadratmetern werden dort Kleidung, Kindersachen und Spielzeug für bedürftige Menschen angeboten. "Eine der historischen Aufgaben des Roten Kreuzes", sagt Kreisverbandsvorsitzender Klaus Bachmayer.

Diese Aufgabe finanziert der Kreisverband in dem er nicht weiter nutzbaren Kleidungsstücke an sogenannte Endverwerter weiterverkauft. Denn etwa zwei Drittel der Textilien, die in den Containern landen, sind nicht mehr brauchbar. In Fürstenwalde wurden 2019 insgesamt 200 Tonnen gesammelt. Auch die Kleidung aus den Containern in Schöneiche und Erkner landen dort. "Wir verkaufen den Rohstoff, um damit das System der Kleiderkammern zu etablieren", sagt Bachmeyer. Das Geld werde verwendet, um die Kosten zu decken und zu investieren. "Die SOEX-Gruppe hat uns jahrelang die Kleidung abgenommen." Doch Mitte Juni war damit Schluss.

Verwerter kündigt Vertrag

Die SOEX konnte keine Textilien mehr annehmen und kündigte den Vertrag. Für das DRK fielen damit nicht nur die Einnahmen weg, es musste auch die Textilien loswerden. "Wir haben bergeweise Klamotten aus den Containern abgeholt und wussten nicht, wohin damit."

Ein Problem, das auch beim Entsorgungsunternehmen Veolia bekannt ist. Im Kreis Oder-Spree betreibt die Firma insgesamt 55 Altkleidercontainer. "Da die Werke der Sortierfirmen in der Covid-19-Pandemie zeitweise geschlossen waren und die Verwertungsketten im Alttextilmarkt aufgrund von Geschäfts- sowie Grenzschließungen unterbrochen sind, werden Alttextilien momentan kaum abgenommen", erklärt Sprecherin Nadine Schaer. Der kontinuierliche Materialeingang bei gleichzeitigem Rückgang des Absatzes führe zum Materialstau bei Sammlern und Verwertern.

Beim DRK konnte Bachmeyer zumindest für die Entsorgung eine Lösung finden. Denn seit Corona seien mindestens zehn Prozent mehr Textilien angefallen, die es zu sortieren gilt. Aufgrund alter Kontakte konnte er die Dohmann Textilverwertung GmbH überzeugen, die Altkleidung anzunehmen. Doch damit ist nur die Abholung gesichert. Eine Vergütung gibt es nicht. "Ich erlöse nichts mehr und kann die Kammer nicht finanzieren, aber ich bin die Lumpen los", beschreibt Bachmeyer die derzeitige Lage. Priorität hat für den Kreisverbandsvorsitzenden, die acht Kleiderkammern des DRK im Gebiet offenzuhalten – notfalls auch mit reduzierten Öffnungszeiten.

Die Container sind gefüllt

"Wir hoffen, dass es bald wieder losgeht mit den Verwertern", sagt auch Marlies Kien, Geschäftsführerin des Vereins Gesellschaft für Arbeit und Soziales (Gefas), der in Erkner, Fürstenwalde und Beeskow Kleiderkammern betreibt. Zwei Mitarbeiter führen die Kleiderkammer in Erkner, die ebenfalls vor dem Problem steht, dass die Alttextilien nicht mehr abgeholt werden. Das treffe wahrscheinlich alle Sammler von Altkleidung, glaubt Kien. "Die Container sind alle gefüllt." Doch auch der Bedarf in der Kleiderkammer besteht weiterhin. Viele Kunden seien nach der coronabedingten Schließung zurückgekehrt, auch abgegeben werde viel.