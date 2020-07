Von Maria Neuendorff

Berlin (NBR) Die turmlose Kirche am U-Bahnhof Pankstraße wirkt mit ihrer hohen, fast fensterlosen Fassade wie ein klassizistischer Tempel. "Sie wurde von Schinkel im Auftrag von Friedrich Wilhelm III. mit wenig Geld errichtet, um für das Seelenheil der Berliner zu sorgen", sagt Stadtführer Jörg Zintgraf. Denn um das war es schlecht bestellt. 1832 wütete die Cholera in Berlin. In den kommenden 42 Jahren folgten zwölf weitere Epidemien.

Spuren davon finden sich bis heute im Ortsteil Gesundbrunnen in Wedding. Zintgraf hat sie recherchiert und dokumentiert. "Im Zeitalter der Epidemien" heißt eine seiner neuen Touren durch den ehemaligen Arbeiterbezirk, der im 19. Jahrhundert von Cholera, Typhus und Tuberkulose besonders betroffen war. "Schon damals ordnete die preußische Obrigkeit Ausgangssperren an", erklärt der Gründer von StattReisen, der seit fast 40 Jahren Menschen durch Berlin führt.

Schon vor der Pandemie kamen 70 Prozent seiner Teilnehmer selbst aus der Hauptstadt. Das Konzept lautet von jeher: "Statt in die Ferne zu reisen, sollten die Berliner ihre eigenen Kieze entdecken, abseits der ausgetretenen Touristenpfade."

Ein Motto, das nun wie das ideale Freizeitkonzept in Corona-Zeiten wirkt. Doch so einfach ist es auch für Zintgraf und seine vier festen Mitarbeiter und die 30 Honorarkräfte nicht. Seit die Kontaktbeschränkungen Ende Juni gelockert wurden, dürfen sie zwar wieder Touren anbieten. Doch Zintgraf hat die Teilnehmerzahl freiwillig auf 15 Leute begrenzt. "Bei 1,50 Abstand ist wirklich nicht mehr möglich, weil sonst nicht mehr jeder den Sprecher hören kann. Und wenn man einen zu großen Kreis bildet, wird man in den engen Straßen selbst zum Hindernis und Risiko", erklärt Zintgraf.

Auf der belebten Badstraße mit ihren sanierten Mietskasernen führt der 60-Jährige zu einer alten Wasserpumpe zwischen Dönerladen und Spielhalle. "Lange glaubten die Mediziner, die Cholera-Bakterien würden über die Luft übertragen. Doch es war das Wasser", erklärt der Stadtführer. "Die Toilettenhäuschen standen damals in den Hinterhöfen, wo sich die Menschen auch das Trinkwasser holten." Erst als der berühmte Mediziner und Weltenbummler Robert Koch auf die Infektionsgefahr aufmerksam machte, habe man die Trinkbrunnen auf die Straße verlegt.

Die Brunnen mit den gusseisernen Wasserpumpen waren aber nur eine Zwischenlösung, bis 1873 und 1909 die heutige Berliner Kanalisation im Radialsystem gebaut wurde. An zwölf Punkten über die ganze Stadt verteilt, liefen die Abwässer jeweils am tiefsten Punkt zusammen und wurden von dort auf die Rieselfelder ins Umland gepumpt. "Eine revolutionäre Leistung", findet Zintgraf.

Ähnlich innovativ wie die Krankenhaus-Bauten des Mediziners Rudolf Virchow. Die Tour führt auch zu den nach ihm benannten Klinikkomplex aus zig verschiedenen roten Backstein-Häusern am U-Bahnhof Amrumer Straße. Anhand der Anordnung kann Zintgraf den Teilnehmern zeigen, wie Virchow mit seinen separaten Pavillon-Bauten dafür sorgte, dass die verschiedenen Krankheiten voneinander isoliert wurden. "Heute würde man Quarantäne dazu sagen".

Zintgraf, der in seinem roten Ordner auch Innenansichten der Mietskasernen mit dabei hat, berichtet nicht nur vom Elend, sondern auch von der erstaunlichen Vielfalt an Gesundheitseinrichtungen und Stiftungen, die sich um das gesundheitliche und soziale Wohl auch der ärmeren Bevölkerung gekümmert haben und zum Teil heute noch existieren.

Die Tour durch das medizinische Wedding ist aber nur eine von rund 80 Führungen im neuen Sommerprogramm von StattReisen. Darunter sind auch kleine Reisen in die Außenbezirke zum alten Dorfkern Marzahns, in die Gartenstadt Falkenberg oder zur gebauten Provokation von Onkel Toms Hütte. Neu ist auch das Format Berlin 360°. Auf 20 einstündigen Kurzführungen werden besondere Plätze der Stadt und ihr Umfeld beleuchtet. Sie führen unter anderem zum kulturellen und politischen Babylon am Rosa-Luxemburg-Platz oder erzählen Geschichten von Bandenkriegen, Prostitution und Kinokunst am Charlottenburger Mommseneck. "Es tun sich immer wieder überraschende Perspektiven an bekannten und weniger bekannten Orten Berlins auf und schaffen ein tieferes Verständnis für diese Stadt", findet Zintgraf.

Kampf ums Überleben

Welche Perspektiven die StattReisen Berlin GmbH hat, die 1983 von Mitgliedern der Weddinger Geschichtswerkstatt als gemeinnütziger Verein gegründet wurde, kann er selbst schwer voraussagen. Obwohl viele Touren schnell ausgebucht sind, kämpft auch Zintgraf ums Überleben. Außer Kurzarbeit gibt es keinerlei Hilfen. Die Fixkosten wurden sonst über größere Gruppenführungen wie zum Beispiel Schulklassen eingespielt. Anbieten will er die Touren im kleineren Stil trotzdem, auch wenn sie sich nicht rentieren "Das sind wir schon alleine unseren Jahreskarten-Besitzern schuldig."