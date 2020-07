Dieser Stein erinnert an Max. © Foto: Angela Hanschke

Nach jeder der täglichen acht Mahlzeiten wurde Max von Pflegerin Sybille Mai akribisch gewogen. In dreistündigem Rhythmus rund um die Uhr erhielt Max seine Flaschennahrung. © Foto: Angela Hanschke

Jocksdorf Das sommerliche Wetter und die vom Corona­virus ausgelösten Reiseeinschränkungen haben dem kleinen Jocksdorfer Affen-Zoo seit der Wiedereröffnung Ende April einen Besucheransturm beschert. Und viele der Gäste waren vor allem wegen Max gekommen. Das Känguru-Baby wurde schnell der neue Star in der kleinen Einrichtung nahe Fort im Spree-Neiße-Kreis. Doch der Winzling hat es nicht geschafft. "Er ist in meinen Armen gestorben", berichtet seine Pflegerin Sybille Mai.

Bereits einige Tage zuvor hatte sich der Gesundheitszustand des "Findelkindes", das am 7. März "mutterseelenallein, dünn, unterkühlt und nackt-rosig" auf der Türschwelle des Känguru-Hauses im Australiengehege aufgefunden wurde, dramatisch verschlechtert. Durch das Herumhüpfen im Tropenhaus verlor das Mini-­Bennett-Känguru, das sein Fundgewicht inzwischen verdoppelt und dessen Fellchen sich inzwischen voll ausgebildet hatte, augenscheinlich zu viel Energie.

Tag und Nacht umsorgt

"Beim Trinken verschluckt?", so fragten sich Sybille und Stefan Mai vom gemeinnützigen Zoo-Verein angesichts seiner plötzlich einsetzenden Luftnot. Innerhalb kürzester Zeit organisierten sie im Ort ein Inhaliergerät, das eine Emser-Salz-Lösung im Inkubator vernebelte. Viele Tierkinder hat die erfahrene Tierpflegerin bereits mit der Hand aufgezogen, doch zum ersten Mal betreute Sybille Mai ein derart junges Känguru-Baby.

Nicht nur in den ersten Wochen, sondern mehr als drei Monate lang umhegte sie es Tag und Nacht, reichte ihm – da er trotz größter Anstrengungen den Gewichtsunterschied zu gleichaltrigen Artgenossen nicht aufholen konnte – weiterhin alle drei Stunden ein Fläschchen mit der kostbaren Känguru-Aufzuchtnahrung. Angesichts dieser engen, intensiven Beziehung ging der Tod von Max nicht spurlos an seiner menschlichen Ersatzmutter vorüber.

Bereits am darauffolgenden Tag wurde der kleine Leichnam am Institut für Tierpathologie der Freien Universität Berlin untersucht. Sämtliche Organe von Max, bei dem ein Untergewicht von 500 Gramm diagnostiziert wurde, waren angegriffen, funktionierten nicht mehr. Bei einer Knochenmarkuntersuchung wurde das Fehlen von roten Blutkörperchen festgestellt. Max war also von Anbeginn nicht lebensfähig.

Eine Diagnose, die bei den Betreuern auch Ratlosigkeit hinterließ. War ein Schock der Mutter der Auslöser? Stieß sie deshalb ihren Nachwuchs aus dem Beutel? Ein Vorgehen, das in der Natur nach Stresssituationen oder bei Entwicklungsstörungen des Nachwuchses durchaus vorkommt.

"In der Zeit des Corona-Stillstandes konnte ich mich sehr intensiv um Max kümmern." Das sei ihr ein Trost, sagt seine Pflegerin. Vielen Menschen ist die Familie Mai für die Unterstützung in den vergangenen Wochen dankbar: den unzähligen Spendern aus der Region, dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland, die mit vielen kleineren Beiträgen unterstützten, um die kostspielige ­Aufzuchtmilch zu finanzieren. Stolze 20 Dollar kostet eine 220-Gramm-Packung Trockenmilch, ausreichend für zehn Tagesrationen.

Zuletzt meldete sich eine Tierfreundin aus Gahry, die einen Känguru-Beutel, flauschig mit weichem Schaffell gefüttert, für Max nähte. Über der Schulter getragen, konnte Max so immer die wohlige und so notwendige Nestwärme verspüren. Und das gemächliche Wiegen ähnelte sehr dem natürlichen Bewegungsablauf einer echten Känguru-­Mutter.

Weiteres Baby im Zoo

Nicht nur Sybille und Stefan Mai trauern nun um den Kängurujungen mit den großen schwarzen Knopfaugen, sondern auch die Tierfreunde, die sein Schicksal verfolgt haben. Um die Erinnerung an Max wachzuhalten, wurde ein kleiner roter Windkanter aus der Eiszeit, der bei Erdarbeiten auf dem Gelände des Affen-Zoos gefunden wurde, rechts des Einganges am Steinbrunnen aufgestellt.Dennoch können Besucher derzeit ein Känguru­-Baby betrachten: den Nachwuchs von Max’ Großmutter Bella, der vor vier Wochen den schützenden mütterlichen Beutel verlassen hat.

Der Affen-Zoo Jocksdorf ist zwischen 10 Uhr und 18 Uhr geöffnet. Am Donnerstag ist Ruhetag. Informationen gibt es im Internet unter www.affenzoo-jocksdorf.de.