Freischippen: Baggerfahrer Mathieu Barnis von Arikon legt den Eingang per Hand frei. © Foto: Gerd Markert

Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Es ist sein erster Bunker. Mathieu Barnis kratzt vorsichtig mit der Baggerschaufel über die Betonplatte. Der Baggerfahrer gräbt im Wald bei Grünheide einen alten Bunker aus. Für Tesla. Und die Fledermäuse.

Der US-Autokonzern muss einen Ersatz schaffen für die Fledermaushöhlen, die mitsamt 90 Hektar Wald auf dem Baugelände verschwunden sind. 160 Fledermauskästen und Nisthilfen für Vögel sind bereits in umliegenden Wäldern angebracht, sagt Kristian Tost vom Rangsdorfer Unternehmen Natur+Text. Die Agentur hat im Auftrag von Tesla die ökologische Baubegleitung übernommen. Der Bunker soll den Fledermäusen als weiteres Quartier angeboten werden. Die Idee dazu hatte Revierförster Ralf Deutsch. Er hatte von einem älteren Kollegen erfahren, dass es im Revier Störitz einen Bunker der Roten Armee gibt.

Eingang war verschüttet

Allerdings muss der Bunker am Donnerstagmorgen erst einmal freigegraben werden. Einem Waldspaziergänger wäre er nicht aufgefallen: Zu sehen ist nur ein kleiner Hügel, zugewuchert mit Himbeergestrüpp. Baggerführer Mathieu Barnis trägt mehr als einen Meter sandigen Boden ab. Stahlträger kommen zutage, dann ein Stahlblech. Darunter liegt der verschüttete Eingang. Sein Försterkollege habe den Bunker vor Jahren mit Erde bedecken lassen, um zu verhindern, dass er zur Müllablage wird, erzählt Ralf Deutsch. Über die Geschichte des versteckten Bauwerkes weiß er nicht viel. Die sowjetische Armee, die in Fürstenwalde stationiert war, soll im Wald geübt haben. Davon wurde damals kaum etwas bekannt in der Region.

Deutsch vermutet, dass es sich um einen Kommandobunker handelt. Nur der Eingang wird freigelegt, damit Fledermäuse einziehen können. Mehr als 400 neue Quartiere für Fledermäuse und Vögel müssen in der Gegend eingerichtet werden. Das ist Teil der Umweltauflagen für Tesla. Dazu zählt auch die Umsiedlung von Eidechsen, Schlangen und Ameisen vom Bauplatz. Das ist bereits geschehen. Allerdings hatten die Umweltexperten von Natur +Text auf dem Areal nicht viel gefunden: Drei überwinternde Fledermäuse wurden entdeckt und eine Eidechse.

Besenrein verlassen

Im Bunker entdecken die Ausgräber – einen zerfallenen Tisch. Mit Bagger-Löffel und per Hand mit der Schaufel ist der Eingang zügig freigelegt. Für Baggerführer Barnis "eher ein Kinderspiel", wie er meint. Der Bunker selbst besteht aus einem drei mal fünf Meter großen Raum. Besenrein hat die Rote Armee ihn verlassen. "Der Bunker eignet sich top für Fledermäuse", sagt Förster Deutsch. Schlafplätze für die Tiere sollen noch eingerichtet werden.

Außerdem bekommt der Unterstand eine Tür mit schmalem Schlitz, so dass Fuchs und Mensch draußen bleiben. Nun müssen nur noch die Fledermäuse in ihr Winterquartier einziehen. Deutsch würde sich wünschen, dass dies dann auch kontrolliert wird. Doch ein sogenanntes Monitoring sei derzeit nicht vorgesehen, hieß es.