Brandenburg an der Havel Nach etwas mehr als neun Monaten Bauzeit wurde in dieser Woche die neu gestaltete Umsteigehaltestelle an der Magdeburger Straße/Ecke Fouquéstraße für den Öffentlichen Personennahverkehr freigegeben und auf den Namen "Technische Hochschule Brandenburg" getauft. Seit 7. Oktober 2019 wurden hier zwei barrierefreie Straßenbahnhaltepunkte und zwei barrierefreie Haltepunkte für den Bus mit einer Signalisierung des Kreuzungsbereiches Magdeburger Straße/Fouquéstraße durch die Verkehrsbetriebe Brandenburg (VBBr) errichtet. Kostenpunkt: 1.14 Millionen Euro. Für die VBBr-Fahrgäste ergeben sich dadurch gleich mehrere Vorteile: Sie müssen nicht mehr auf der Fahrspur aussteigen und werden beim Fahrgastwechsel nicht durch den Individualverkehr gefährdet. Durch die neue Ampel ist zudem eine gesicherte Querung über die Magdeburger Straße und zu den Bahnsteigen möglich. Außerdem wird die Ein- und Ausfahrsituation für die Straßenbahn in und aus der Fouquéstraße zu immens verbessert. Installiert wurden darüber hinaus zwei dynamische Fahrgastinformationen mit Ansagen für sehschwache Fahrgäste, ein beidseitiger Wetterschutz mit Spritzschutz sowie Blindenleitstreifen und Aufmerksamkeitsfelder, die direkt zu den Niederflureinstiegen der Fahrzeuge führen. Erleichterungen gib es auch für Radfahrer und Fußgänger durch die Verbesserung des Deckenschlusses und Bordabsenkungen. Weiterhin wurden die Schienenbögen zur Fouquéstraße ausgetauscht und vier Fahrleitungsmasten während der Baumaßnahme erneuert. Am 13. Juli haben nun die Arbeiten an der nächsten großen VBBr-Baustelle in der Magdeburger Straße begonnen (BRAWO berichtete). Voraussichtlich bis Mitte Oktober erfolgt der barrierefreie Umbau der Haltestellen am Oberlandesgericht. Hierfür ist die Vollsperrung der Magdeburger Straße für den Fahrzeugverkehr notwendig. Fußgänger und Radfahrer werden durch die Baustelle geleitet. Aus der Harlungerstraße kann während der gesamten Bauzeit nur nach rechts abgebogen werden. Polizei, Technische Hochschule und Gerichte sind nur über die Umleitung zu erreichen. Diese führt aus allen Richtungen über den Zentrumsring, die Karl-Marx-Straße und die Fouquéstraße. Das Oberlandesgericht kann so lang nur aus Richtung Nicolaiplatz angefahren werden.