Oliver Voigt

Schwedt (MOZ) Kater Kasimir ist schätzungsweise fünf bis sechs Jahre alt und wurde in der Gartensparte Odertal in Schwedt gefunden. Am liebsten würde er sicher in sein bisheriges Zuhause kommen und hofft dementsprechend, dass sein Besitzer sich beim Tierheim meldet.

Auch wenn er etwas Zeit zum Eingewöhnen benötigt, zeigt Kasimir sich schnell von seiner lieben Seite. Verschmust und anschmiegsam sucht er dann die Nähe des Menschen.

Andere Katzen scheinen kein Problem für ihn zu sein. Kasimir ist bereits kastriert.