Lebus (MOZ) Der geplante, fast 2,9 Kilometer lange Radweg soll auf der südlichen Seite der Bundesstraße 167 vom Ortsausgang Lebus bis zur Einmündung der Landesstraße 383 und dem Abzweig nach Mallnow (Schönfließer Straße) verlaufen.

Außerdem sei geplant, am Anfang und am Ende des Teilstücks zwei neue Querungsinseln zu errichten, informierte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßenwesen, am Donnerstag. Die bereits vorhandene Verkehrsinsel an der Einmündung der L 383 wird dafür ausgebaut. Die Kosten für das Vorhaben liegen bei etwa 1,1 Millionen Euro.

Vorgesehen sei, so Streu weiter, eine Gesamtbauzeit von etwa fünf Monaten. Die Querungsinseln sollen binnen sechs Wochen errichtet werden. Dies erfolge jedoch unter Vollsperrung der B 167 und der L 383. Steffen Streu: "Der Termin steht noch nicht fest, er wird gesondert bekannt gegeben." Die Umleitung sei wie folgt geplant: Von der B 167 auf die L 38 durch Alt Zeschdorf und Treplin, weiter auf der B 5 nach Frankfurt und über die B 112 nach Lebus beziehungsweise umgekehrt. Während der Bauzeit des Radweges bleibe die B 167 befahrbar. Sperrungen seien nicht vorgesehen, so der Sprecher des Landesbetriebs.

Die Trasse des geplanten Geh- und Radweges mit einer Breite von 2,50 Meter verläuft auf landwirtschaftlichen Flächen und wird asphaltiert. Im Zuge der Errichtung der Querungsinseln wird auch die Fahrbahn der B 167 im Bereich der Einmündung der L 383 auf einer Länge von 220 Metern erneuert. Weiterhin werden im Bereich der Querungsinsel am Ortseingang Lebus zwei neue Beleuchtungsmasten durch die Gemeinde Lebus errichtet.

Verkehrsteilnehmer werden um erhöhte Aufmerksamkeit sowie um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit gebeten.