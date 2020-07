Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Eigentlich sollten vor allem Raser ausgebremst werden, nun werden erst mal Verwaltungen lahmgelegt. Wegen eines Formfehlers der neuen Straßenverkehrsordnung, die seit 28. April in Kraft getreten war, ist der verschärfte Bußgeldkatalog unwirksam.

Das Innenministerium des Landes hat darauf reagiert und per Gnadenerlass sämtliche rechtskräftigen Bußgeldbescheide aufgehoben, soweit die dort verhängten Sanktionen über dem Niveau des alten Bußgeldkataloges lagen. Diese Regelung findet auch Anwendung in Eisenhüttenstadt, wo die Stadt in eigener Regie Geschwindigkeitsmessungen vornimmt. Von den verschärften Regelungen waren aber nicht nur Raser betroffen, sondern auch Falschparker.

Die Untere Verkehrsbehörde der Stadt wird Bußgeldbescheide, die nach dem 28. April ergangen sind und auf Grundlage des nun außer Kraft gesetzten neuen Bußgeldkataloges erstellt wurden, an die Regelungen des alten Bußgeldkataloges anpassen. Zuviel gezahltes Geld werde automatisch zurücküberwiesen, sagt Jörg Slupecki, Leiter des Bereiches Sicherheit und Ordnung. Das werde nun nach und nach abgearbeitet. Über die Daten verfügt die Stadt noch. Die Betroffenen werden angeschrieben.

Anders ist es bei den sogenannten Verwarngeldern, die vor allem beim Falschparken fällig werden und deren Höhe zwischen 5 und 55 Euro liegen. Sollten hier aufgrund des kurze Zeit gültigen neuen Bußgeldkataloges zu hohe Geldbußen erhoben worden seien, werde die Differenz zum "alten" Bußgeldkatalog auf Antrag erstattet. Der Antrag könne per e-mail oder schriftlich gestellt werden, sagt Jörg Slupecki. Das Aktenzeichen muss dabei angegeben werden.

"Bei uns sind im Zeitraum 28. April bis 5. Juli dieses Jahres insgesamt 2012 Vorgänge betroffen", gibt Martina Harz, Fachbereichsleiterin Bürgerdienste, die Dimension wieder, die nun durch die Mitarbeiter zu bewältigen sind, wobei dieser Bereich der Verwaltung momentan personell sehr schlecht besetzt ist. Wer für den erheblichen Mehraufwand aufkommt, zum Beispiel für das Briefporto, der durch den Rechtsfehler im Bundesgesetz entstanden ist, ist unklar.

Der Landkreis Oder-Spree und die dortige Verkehrsbehörde will in der kommenden Woche konkreter sagen, wie dort verfahren wird. Pressesprecher Mario Behnke spricht allein von 2000 Bußgeldverfahren hinsichtlich von Geschwindigkeitsübertretung, die nun einer erneuten Prüfung unterzogen werden müssen. Auch hier gilt bei den Bußgeldern, also Beträgen über 55 Euro, dass zu viel gezahltes Bußgeld wieder ausgezahlt wird, ohne dass die Betroffenen etwas veranlassen müssen", so Mario Behnke.

Unabhängig von dem Rechtsfehler, der die neue Bestimmung ausgehebelt hat, haben die Verschärfungen bei Geschwindigkeitsübertretungen in dem kurzzeitig gültigen Bußgeldkatalog für Unmut gesorgt, vor allem bei den Rasern, die ihren Führerschein abgegeben mussten. Tatsächlich hat sich auch die Verschärfung in Eisenhüttenstadt bei der Geschwindigkeitsmessung deutlich bemerkbar gemacht. "Es konnte ein signifikanter Anstieg von Geschwindigkeitsübertretungen mit Fahrverboten festgestellt werden. Allein innerhalb der ersten vier Wochen nach Inkrafttreten des neuen Bußgeldkataloges waren wir zahlenmäßig auf dem Niveau des gesamten Vorjahres – rund 15 Fälle", erklärt Martina Harz.