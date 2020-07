Sabine Kleyboldt

Berlin Sie sind tot – die Frauen, die ich geliebt habe, die Freunde, der Bruder und die Schwester und ohnehin die Eltern, Tanten und Onkel." So beginnt Bernhard Schlinks neuer Erzählband "Abschiedsfarben". Ein typischer Einstieg, mit dem der erfolgreiche Autor seine Leser direkt ins Geschehen hineinzieht. In den neun Geschichten geht es um das Gelingen und Scheitern der Liebe, um Vertrauen und Verrat, um bedrohliche und bewältigte Erinnerungen – klassische Schlink-Themen, mit denen er spätestens seit dem vor 25 Jahren erschienenen Bestseller "Der Vorleser" das Publikum begeistert.

In der ersten Geschichte, "Künstliche Intelligenz", nimmt der Ich-Erzähler Abschied von seinem gestorbenen Kollegen Andreas. Zu DDR-Zeiten waren sie ein erfolgreiches Wissenschaftlerteam: "Er war ein genialer Mathematiker, man konnte auf ihn nicht verzichten". Also verrät der Erzähler die Fluchtpläne des Freundes. Jahre später fürchtet er, durch Andreas’ Stasi-Akte aufzufliegen. Der Leser folgt fassungslos dem Bewusstseinsstrom, in dem sich die Hauptfigur vor allem reinzuwaschen sucht: "Andreas wäre im Westen nicht glücklich geworden"; "Ich glaube, die führenden Positionen, die ihm versagt blieben, hätten ihm auch nicht gelegen". Das verpasste klärende Gespräch mit Andreas muss der Erzähler fantasieren.

Auch in "Picknick mit Anna" geht es um das Versagen eines Mannes; diesmal eines Erwachsenen, der sich um eine junge Frau kümmert und ihren Tod nicht verhindert – absichtlich? Wie auch in anderen Geschichten des Bandes bleibt das Ende offen und lässt damit Raum für eigenes "Weiterspinnen".

Die umfangreichste Geschichte, "Geschwistermusik", hat Anklänge an die Unausweichlichkeit griechischer Tragödien. Der junge Philip verliebt sich in die umschwärmte Mitschülerin Susanne. Ihr Interesse scheint ihm nur garantiert über die Freundschaft mit ihrem querschnittgelähmten Bruder Eduard. Dessen Umklammerung entzieht er sich durch wortlose Flucht. Jahre später trifft er Susanne wieder. Doch dunkle Verstrickungen stellen die nun endlich erhoffte Erfüllung ihrer Liebe infrage.

Auch in seinem neuen Buch überzeugt der inzwischen 76-jährige Schlink durch seinen präzisen Stil, der mit wenigen Worten Stimmungen und Schauplätze plastisch werden lässt. Dabei arbeitet der emeritierte Juraprofessor gerne mit Wiederholungen und Gegensätzen: "Er hatte sich eine Jugend erschlichen, für die er zu alt war, und jetzt ein Alter gekriegt, für das er zu jung war", heißt es etwa in "Das Amulett". So entstehen melodische Satzgefüge von erstaunlicher Leichtigkeit, trotz teils schwerer Themen.

So ist da der alternde Professor in "Jahrestag", der durch die Beziehung zu seiner jungen Freundin trotz allen Glücks auch Melancholie empfindet. Und da ist Bastian, der seiner lesbischen Stieftochter zu einem Kind verhilft – vermutlich und unbeabsichtigt. Denn auch in "Geliebte Tochter" belässt der Autor einiges im Ungefähren. Und bedient sich klassischer Motive wie der biblischen Geschichte von Lot und seinen Töchtern.

Psychologische Einblicke

Fesselnd sind immer wieder die psychologischen Einblicke, die Schlink in seine Figuren gewährt. So die verschiedenen Phasen der Trauer, die die Hauptfigur in "Daniel, my Brother" über den Tod des Bruders durchläuft. Er schwankt zwischen tiefer Verzweiflung, Wut und Versöhntsein. Und da sich der Bruder das Leben nahm, steht die Frage nach dem Umgang mit dem Suizid eines geliebten Menschen im Raum.

In "Künstliche Intelligenz" zitiert Schlink den Adorno-Satz vom "richtigen Leben im Falschen". In "Geliebte Tochter" versucht Bastian, sich mit ähnlichen Worten zu entlasten: "So oft wird aus etwas Richtigem etwas Falsches. Warum soll nicht ebenso aus etwas Falschem etwas Richtiges werden?" Das berühmte Zitat "Liebe und tue, was du willst" des Kirchenrechtlers Augustinus, das in "Jahrestag" vorkommt, passt zu vielen Geschichten in "Abschiedsfarben" – nicht als allgemeingültiges Rezept, aber als Antwort, wenn andere Antworten versagen.