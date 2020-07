Antje Jusepeitis

Hennigsdorf (MOZ) "Offenbar bin ich zu gutherzig gewesen, hab’ auf die Fairness der Auftraggeber vertraut", überlegt Ulf Martischewski, weshalb insbesondere die ersten 15 Jahre in der Geschichte seiner Hennigsdorfer Fliesenlegerfirma ihm und seiner Frau mehr als einmal schlaflose Nächte bereitet haben, Tränen flossen. "Tatsächlich sind wir teilweise auf Betrüger reingefallen." Große Bauträger seien die Schlimmsten gewesen. "Von denen haben wir oft kein Geld bekommen, standen kurz vor dem Konkurs" erzählt der 58-Jährige. Letztlich haben zahlreiche private Kunden "unsere Firma über Wasser gehalten", ist sich der Bauingenieur sicher.

Sich durchzuringen, das trainiert der Hennigsdorfer seit seiner Jugend. Ringen ist eine seiner Freizeitaktivitäten. "Der Sport hat mir oft geholfen. Damit ließen sich Schwierigkeiten leichter meistern". Über das Ringen kommt Ulf Martischewski als 22-Jähriger 1984 aus Luckenwalde in die Stahlstadt zur Abteilung Ringen des SV Stahl Hennigsdorf. Hier erhält er eine Wohnung für seine Familie, findet eine Anstellung im Stahlwerk.

Als Baufacharbeiter fängt er eher aus einer Notwendigkeit heraus an, Fliesen zu verlegen. "Das fand ich interessant". Ihm gefällt die Tätigkeit in der Bauabteilung des Stahlwerkes. Kurz vor dem Mauerfall in der DDR 1989 beginnt der Familienvater ein Fernstudium zum Hochbauingenieur an.

"Dann kam die Wende. Ich hab weiter studiert und nach Feierabend Fliesen verlegt, um Geld zu verdienen." Wegen des Erfolgs ringt Ulf Martischewski mit sich: Nach dem Studium als fest angestellter Bauingenieur arbeiten oder lieber sein eigener Chef sein und eine Fliesenlegerfirma gründen? Er entscheidet sich für Letzteres. Seit dem 31. Juli 1990 steht sein Firmeneintrag in der Gewerberolle des Handwerkskammerbezirks Potsdam.

"Noch im Alleingang und mit Schreibtisch im Schlafzimmer, motorisiert mit Trabant plus Hänger und Garage als Lager, hab’ ich losgelegt. Es folgten die ersten Mitarbeiter und Transportfahrzeuge", erinnert er sich. 1993 zog die Firma ins ehemalige Pumpenhaus im Rathenauviertel und Sitz der früheren LEW-Hausverwaltung in die Voltastraße 2a um.

Einer der seit 1992 ausgebildeten Lehrlinge ist Martischewskis Sohn Falko. "Er hat tatkräftig zum Gelingen meines Projektes beigetragen und jetzt hat er seine eigene Firma", lobt der Vater.

Engagiert sein und jede Herausforderung sportlich nehmen und sehr gesundheitsbewusst leben, das ist typisch für Ulf Martischewski. Mit Erfolg ringt er seit 30 Jahren um seine Firma. "Die vergangenen zehn Jahre liefen sehr gut. Wir haben einen festen, zuverlässigen und fleißigen Mitarbeiterstamm." Und deshalb möchte er weitermachen, solange er Spaß daran findet.