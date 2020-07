Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einem Großaufgebot an Politikern ist am Donnerstag eines der größten Vorhaben im Land für den geförderten Breitbandausbau gestartet. 140 Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in der Uckermark verbaut, um die weißen Flecken der Internetversorgung zu beseitigen. Danach sollen auch 1800 Haushalte, 300 Gewerbekunden sowie alle Schulen im Gebiet von Schwedt nicht mehr über lahmes Internet, ruckelnde Videos oder zu geringe Bandbreiten schimpfen, sondern Gigabit-schnell im Netz unterwegs sein können.

4217 Kilometer Glasfaserkabel

Die meisten der Fördermillionen von Bund, Land und Kreis werden nicht nur sprichwörtlich in den Sand gesetzt. Für die Breitbandversorgung werden unterirdisch 4217 Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Passend zu dieser Tiefbau-Leistung haben die Stadtwerke einen symbolischen ersten Spatenstich als Startschuss vorbereitet. So legten Staatssekretär Steffen Bilger vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, Landrätin Karina Dörk und Bürgermeister Jürgen Polzehl mit Hand an den Spaten, als Stadtwerkechef Dirk Sasson den Baustart für den Auftrag der Stadtwerke vollzog.

13 Millionen Euro werden die Stadtwerke in den Breitbandausbau in Schwedt und in den Ortsteilen investieren. Dafür gibt es zehn Millionen Euro Fördergeld. Die Tiefbauleistungen soll vornehmlich die Firma Spie erledigen. Sie verlegt in Schwedt 110 Kilometer Leerrohre, in die später Glasfasern eingeblasen werden. Die Stadtwerke lassen außerdem zwölf regionale Technikzentralen zur Verteilung der Glasfaserverkabelung errichten. Die erste steht bereits in Vierraden an der Straße Kronheide. Dort werden die Glasfasern aus den einzelnen Haushalten aufgeschaltet. Platz ist darin für mehrere Tausend Anschlüsse. Auch für künftige Projekte, für die sich derzeit das Land und die Bundesregierung in Brüssel stark machen, und zwar zur Versorgung der sogenannten grauen Flecken. Damit werden Gebiete bezeichnet, die schon heute mit Internetgeschwindigkeiten von 30 bis 100 Megabit/Sekunde relativ gut versorgt sind, die aber ebenfalls Gigabit-schnell ausgebaut werden sollen.

Bundes- und Landtagsabgeordnete verfolgten den großen Bahnhof genauso wie Vierradens Ortsbürgermeister und Schwedter Stadtverordnete. Die Stadtwerke präsentierten ihre erste Technikzentrale, die Glasfaser-Leitungen zum Anfassen und ihr neues Stadtwerkemobil, das mit Informationen und Videos ausgestattet vor Ort in den Gemeinden über den Glasfaserausbau und die möglichen Internetprodukte informiert.

Ein Gigabit pro Sekunde

Gefördert wird an dem Ausbau nur die Herstellung des Netzes, das den schnelleren Internetzugang ermöglichen soll. Verträge mit Internetanbietern wie den Stadtwerken muss jeder Kunde anschließend selbst abschließen. Kupferkabel, einst zur Übertragung analoger Daten verlegt, können zwar auch weiterhin als Internetzugang genutzt werden. Für Geschwindigkeiten von einem Gigabit pro Sekunde beim Herunterladen wie beim Senden von Daten können sie jedoch nicht mehr mithalten.

Uckermarks Landrätin Karina Dörk freute sich riesig über den Baustart. Sie hatte 2018 zu ihrer Wahl versprochen, das Projekt zur Chefsache zu machen und rasch umzusetzen, Anfang 2019 sollte Baubeginn sein, sagte sie damals. Zum Spatenstich im Sommer 2020 gestand sie, dass sie zwischenzeitlich besorgt war, ob man das Projekt nach der Ausweitung von 48 auf 140 Millionen Euro gewuppt kriege. Jetzt sei sie zuversichtlich, so Dörk, dass diese digitale Infrastruktur künftig wieder mehr Wirtschaft und Menschen in die Uckermark ziehen werde.