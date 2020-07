Bärbel Kraemer

Bad Belzig (BRAWO) Emilia, Isabella, Jayna, Leonora, Lina, Luisa, Mira, Brian, Jonathan und Noah zählen schon die Tage, bis sie in die Schule gehen dürfen. Sie freuen sich auf ihre Zuckertüten genau so doll, wie endlich lesen, schreiben und rechnen lernen zu können.

Am Sonnabend feierten die "Großen" der Bad Belziger Kita "Lindenzwerge" den Abschied von der Kita-Zeit. Mit Unterstützung ihrer Eltern hatten Erzieherin Marika Dikall, Praktikantin Carolin Wallert und Revierförster Lutz Dikall einen ganz besonderen Tag für sie vorbereitet.

Als die Kinder auf dem Sportplatz in Werbig eintrafen, waren der Zuckentütenbaum bereits geschmückt, von den Eltern Kuchen gebacken und von fleißigen Helfern diverse Spiele vorbereitet.

Unter anderem von Lutz Dikall, der die Kinder schon einige Zeit kennt. Seit zwei Jahren hält der Werbiger Revierförster Kontakt zur Kita. Während dieser Zeit vermittelte er den Mädchen und Jungen in verschiedenen Projekten Wissen um die Natur und den Wald mit seinen Bäumen und Bewohnern.

Im Frühling war geplant, dass die Kinder gemeinsam mit dem Revierförster im Wald bei Werbig Nistkästen ausbringen. Doch dann kam die Corona-Virus Pandemie. Die Kita musste schließen. Die geplante Waldwanderung musste abgesagt werden und die von der Oberförsterei Lehnin eigens dafür zur Verfügung gestellten Nistkästen konnten nicht installiert werden.

Was tun? Erzieherin Marika Dikall und Revierförster Lutz Dikall verständigten sich darauf, dass die Kinder die Nistkästen mit nach Hause nehmen dürfen, um sie daheim nach Lust und Laune zu bemalen.

Mit der Öffnung der Kita brachten die Mädchen und Jungen die Nistkästen wieder zurück. Sie waren in kleine bunte Vogelvillen verwandelt. Doch weil es für die Ausbringung an den Bäumen des Waldes mittlerweile zu spät war, hatte Lutz Dikall während des Abschlussfestes eine weitere Überraschung für die Kinder parat. Jeder durfte sein Vogelhaus wieder mit nach Hause nehmen. "Die Kinder dürfen die Nistkästen mit ihren Eltern daheim in den Gärten aufhängen", so der Revierförster. Dort haben die Mädchen und Jungen sie auch künftig "im Auge" und können beobachten, wer in ihnen Quartier nimmt.

Im Rahmen des Zuckertütenfestes wurden die Schmuckstücke jedoch erst einmal präsentiert. Aufgebaut auf einer Tischtennisplatte vor dem Kiefernwald, für den sie ursprünglich bestimmt waren. Bei der Gelegenheit wussten die Mädchen und Jungen dann auch viel, von dem was sie in den vergangenen zwei Jahren über den Wald und seine Bewohner gelernt hatten, zu erzählen. Unter anderem, dass Meisen, Sperlinge & Co. in ihren Nistkästen - die speziell für Höhlenbrüter gebaut wurden - sicher vor Waschbär oder Hauskatze sind.