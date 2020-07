Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Die Bundestagswahl 2021 wirft ihre Schatten voraus. Als erste Partei beginnt die CDU in diesem Sommer mit der Aufstellung der Direktkandidaten. Dabei kommt es in drei Wahlkreisen zu Konkurrenzsituationen.

In der Region Märkisch-Oderland/südlicher Barnim (Wahlkreis 59) gewann bei den vergangenen Wahlen Hans-Georg von der Marwitz für die Christdemokraten das Direktmandat. Der Landwirt aus Märkisch-Oderland und Präsident der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände will erneut antreten. Der Vorstand des Kreisverbandes Barnim unterstützt die Kandidatur der dortigen stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Sabine Buder. Die Tierärztin aus Biesenthal hatte die Landespartei im vergangenen Herbst bei den Koalitionsverhandlungen beraten.

Ein Richter bewirbt sich für Frankfurt (Oder) und LOS

Spannend wird es auch im Wahlkreis 63, der Frankfurt (Oder) umfasst und den Landkreis Oder-Spree. Diesen Wahlkreis hatte 2017 der frühere Oberbürgermeister der Oderstadt, Martin Patzelt, gewonnen. Der CDU-Politiker tritt jedoch nicht wieder an. Dafür kandidiert seine Mitarbeiterin Skrollan Olschewski. Die Jurastudentin wird vom Kreisverband Frankfurt unterstützt. Laut dem Generalsekretär des Landesverbandes, Gordon Hoffmann, bewirbt sich auch Daniel Rosentreter. Der Richter am Verwaltungsgericht ist Ortsvereinschef der CDU in Erkner.

Interessant wird es auch im Wahlkreis 61, der Potsdam sowie Teile von Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming umfasst. Hier tritt die Kreisvorsitzende von Potsdam-Mittelmark, Saskia Ludwig an. Sie sitzt aktuell im Landtag und seit einigen Monaten zusätzlich im Bundestag. Ihr Herausforderer ist der Potsdamer Kreischef Götz Friedrich. Letzterer hat in der Lokalpresse von einer Richtungswahl gesprochen, wobei er Ludwig als fundamental konservativ und sich selbst als liberal konservativ ansieht.