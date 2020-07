Thomas Becker

Parey Seit einiger Zeit ist der überraschend helle Komet NEOWISE (C/2020 F3) am Himmel zu beobachten. Am 3. Juli befand er sich in größter Sonnennähe und am 23. Juli in Erdnähe. Zwischen diesen Zeitpunkten ist seine Helligkeit nur wenig geringer geworden.

Nun wird er aber schnell schwächer werden, da er sich sowohl von der Sonne als auch von der Erde entfernt. Trotzdem wird er noch bis in den August hinein unter dunklem Himmel mit bloßem Auge zu sehen sein. Leider nimmt nun auch der Mond wieder seinen Platz am Himmel ein und erschwert die Sichtung.

Am besten nutzt der Beobachter ein Fernglas, um NEOWISE (C/2020 F3) zu finden, und mit dem er den Himmel unterhalb der Deichsel des großen Wagens im Nordwesten in Horizontnähe absucht. Auch im Sternenpark Westhavelland war beste Sichtbarkeit in der Morgendämmerung des 19. Juli. Ein Festival für Kometen-Fotografen. Sehr schön war sein doppelter Schweif zu erkennen. Letztmals ließ sich NEOWISE während der Jungsteinzeit blicken.