René Wernitz

Rathenow (MOZ) Die beliebte Rathenower Serenade unterm Sternenhimmel 2020 fällt wegen Corona aus. Die von Kleinkunst flankierte Lichterpracht im Optikpark sollte am 15. August reichlich Abend-Publikum anlocken. Alternativ können Nachtschwärmer dort vom 25. Juli bis 15. August täglich leuchtende Momente erleben.

Möglich macht das die Kooperation des Optikparks mit dem Cottbuser Lichtkünstler Jörn Hanitzsch. Er gab bereits im August 2019 mit rund 180 leuchtenden Punguinen seine Visitenkarte ab. Nun hat er allerhand neue Anziehungspunkte geschaffen.

Die Corona-Besuchssaison 2020 dauert im Optikpark bis 3. Oktober. Geöffnet ist täglich ab 9.00 Uhr, der letzte Einlass erfolgt um 18.00 Uhr. Um 19.00 Uhr beginnen die sogenannten "leuchtenden Picknickabende", für die gesondertes Eintrittsgeld entrichtet werden muss.

Die Zahl der Eingänge ist gegenwärtig reduziert. Zutritt gibt es nur am Schwedendamm und an der Weinbergbrücke. Es kann zwar eine Havelfloßfahrt unternommen werden, der auf dem Weinberg betriebene Bismarckturm bleibt aber noch geschlossen. Alle Informationen rund um die "Naturtankstelle in der City", wie sich der Optikpark nun selber nennt, gibt es online auf www.optikpark-rathenow.de oder unter 03385/498515.