BRAWO

Brandenburg an der Havel Jeannette Goldmann hat – so erinnert sie sich – im Alter von 16 Jahren mit einer bewusst zu nennenden thematisch künstlerischen Arbeit und künstlerischen Aus- und Weiterbildung begonnen. Das war im Jahr 1968. Heute, im Jahr ihrer Ausstellung, ist sie selbst 68 Jahre alt.

Eine lange Wegstrecke mit vielen Stationen und unterschiedlichen Phasen der künstlerischen Arbeit, die ab Freitag, 31. Juli, in der Kunsthalle Brennabor zu sehen ist. Um 18 Uhr wird die Ausstellung "68 und die Reise nach Jerusalem" der Brandenburgerin eröffnet.

Gezeigt werden Zeichnungen, Collagen, Drucke aber auch farbstarke Tusche- Aquarelle, Übermalungen alter Almanach- Drucke und "Wüstenbilder", die fast alle in den letzten zehn Jahren entstanden sind.

Alles Ergebnisse einer künstlerischen Auseinandersetzung mit Werden und Vergehen, mit der Beziehung zwischen Mensch und Natur, sowie oft auch Reaktion und Widerstreit mit gesellschaftlichen und persönlichen Umständen. Die Arbeiten sind zum Teil impulsiv, vor getragen mit kraftvollem Strich, manchmal bis zur Abstraktion verfremdet - oft in Form einer Serie.

Neben der eigenen künstlerischen Arbeit ist Golmann bis heute auch eine praktische Kunstvermittlerin. Sie leitete mehrere künstlerische Zirkel mit Kindern und Erwachsenen, arbeitete auch viele Jahre an der Wredowschen Zeichenschule und der Galerie Sonnensegel in Brandenburg an der Havel. Nicht zuletzt ist sie auch Gründungsmitglied der Künstlergruppe IWAN. Und so kommen mit der "Reise nach Jerusalem" Stühle in die Ausstellung, einige Objekte, Fotos und Arbeiten von Freunden, mit denen sie zusammen gearbeitet hat. Entsprechend ihrer Auffassung, dass Kunst immer auch einen sozialen Aspekt hat und gemeinsames Arbeiten schon in diesem Sinne wichtig ist.

Zu sehen ist die Ausstellung bis zum 6. September, jeweils mittwochs bis sonntags von 13-18 Uhr.

Jeweils mittwochs ab 15.00 Uhr lädt die Künstlerin außerdem zum Gespräch und/oder zum gemeinsamen Arbeiten in die Ausstellung ein. Der Eintritt ist frei. (pm)