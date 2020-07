Judith Melzer-Voigt

Radensleben (MOZ) Der Ortsbeirat von Radensleben wählt am 12. August eine neue Ortsvorsteherin und eine Stellvertreterin. Hardy Richter, der diesen Posten viele Jahre lang bekleidet hat, zieht sich aus dem Amt zurück. Das bestätigte der stellvertretende Stadtsprecher Heiko Rähse am Donnerstag. Mit einem Schreiben vom 1. Juni 2020 habe Hardy Richter der Verwaltung mitgeteilt, dass er die Funktion des Ortsvorstehers aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr wahrnehmen wird. "Sein Mandat im Ortsbeirat selbst ist davon nicht betroffen", so Rähse. Demnach besteht der Ortsbeirat noch immer aus Richter, Anita Ludwig und Stephanie Makuth. Fest steht damit schon, dass es künftig eine Ortsvorsteherin in Radensleben geben wird.

Bei der Sitzung am 12. August, die um 19 Uhr im Speisesaal des Senioren-Wohnparks beginnt, stehen aber auch noch andere Themen auf der Tagesordnung. Unter anderem wird es an diesem Abend um die Verwendung des Kulturgroschens gehen. Die Anwesenden wollen auch einen Blick auf die Frage werfen, welche Vorhaben in Radensleben in den vergangenen 30 Jahren umgesetzt wurden und wie viel Geld dafür investiert wurde. Des Weiteren soll ergründet werden, warum der örtliche Teich beräumt wurde.