Marco Winkler

Groß-Ziethen (MOZ) Am 1. März gab es das vorerst letzte Konzert der Havelländischen Musikfestspiele. "Seitdem: Still ruht der See", fasst Geschäftsführerin Madleen Fox die vergangenen Monate zusammen. Sie sitzt mit Mitarbeiterin Sukrije Idrizi und Schlossherr Raphael von Thüngen-Reichenbach auf der Terrasse von Schloss Ziethen. Der Blick geht Richtung Garten und Park. Noch ist es dort leer. Am Sonntag, 9. August, füllt sich der Schlossgarten, wenn die Konzertsaison neuen Anlauf nimmt – mit einem Jazz-Open-Air des Saxophonquartetts "Meier’s Clan": Jazz, Filmmusik, Pop, Big-Band-Sounds. Die Gruppe feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Bestehen – so wie die Havelländischen Musikfestspiele. "Das machen wir jetzt zusammen", sagt Madleen Fox.

Sie hätte schon seit einigen Wochen Konzerte für 150 Besucher unter freiem Himmel anbieten können. "Die Auflagen waren noch zu groß, gerade der Abstand ist oft ein Problem", sagt sie. "Wir hätten die Tickets teurer machen, aber dann eben damit rechnen müssen, dass niemand kommt." Es hätte sich zudem nicht rentiert. 200 bis 250 Besucher, ab da könne man wirtschaftlich denken. "Die Nachfrage ist da, die Leute wollen wieder raus", so Fox.

Raphael von Thüngen-Reichenbach kann nur zustimmen. Das Konzert ist seit einem Jahr geplant. "Die Leute wollen sich bewegen, wir wollen sie aus der Schockstarre erwecken." Seit dem 25. Mai darf er Hotel und Restaurant wieder öffnen. Keine einfache Zeit. Doch dem Konzert stehe nichts mehr im Weg. Sämtliche Genehmigungen sind erteilt. "Wir haben gesagt, wenn wir dürfen, dann machen wir das auch, schon aus Prinzip", so von Thüngen-Reichenbach. "Wir wollen zeigen: Die Region lebt noch." Nur schlechtes Wetter könnte dazwischen kommen. "Aber da ist unser Publikum erprobt."

Im Schlossgarten ist genügend Platz, um Abstand zu wahren. Den müssen auch die Musiker auf der Bühne einhalten. "Die Proben waren problematisch. Erst seit Juni dürfen sie wieder zusammen in einem Raum sein. Auf der Bühne müssen sie aber 1,5 Meter auseinander stehen", erklärt Mad­leen Fox. "Sie dürfen sich nicht anblasen", sagt von Thüngen-Reichenbach über die Saxofonisten. Das Proben-Problem hatten Berliner Musiker etwas länger als die in Brandenburg. "Viele aus der Hauptstadt haben sich deshalb Proberäume in Brandenburg gesucht", so Fox. Der Schlossherr spricht von "unnötigen Schwierigkeiten", die dem "Spielfeld der Politik" entsprungen seien.

Bei den Musikfestspielen aus Ribbeck soll Optimismus verbreitet werden. Schließlich war die erste Jahreshälfte fast komplett ausverkauft. Rückerstattungen gab es trotz verschobener Konzerte kaum. So wird es am 27. September einen eigentlich auf den Mai datierten Klaviernachmittag auf Schloss Ziethen geben. "Wir werden nicht alle Veranstaltungen durchführen. Nur ein paar, um zu zeigen, dass wir noch da sind", sagt Madleen Fox. "Aber wir wollen eben vermeiden, ein Hotspot für Covid-19 zu werden."

"Meier´s Clan" tritt am 9. August ab 16 Uhr auf. Die Tickets kosten 22 Euro (ermäßigt 17 und 11), erhältlich sind sie unter www.havellaendische-musikfestspiele.de