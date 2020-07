René Wernitz

Rathenow (MOZ) Eine 39-jährige Frau aus Rathenow wurde offenbar Opfer von häuslicher Gewalt. Über 110 hatte sie am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen.

Mit ihrem Noch-Ehemann sei sie in einen Beziehungsstreit geraten, wie die Frau meldete. Der Gatte soll sich sehr aggressiv verhalten haben. In Folge dessen soll er ihr mit einem Zimmermannshammer gedroht und, als sie dann aus der Wohnung flüchte, jenen Hammer hinterhergeworfen, sie dabei jedoch verfehlt haben, wie die Polizei berichtet.

Als Beamte kurz darauf in der Wohnung eintrafen, soll sich der 45-jährige Mann noch immer in sehr aggressiver Grundstimmung befunden haben. Die Polizisten verwiesen ihn für mehrere Tage der Wohnung, wie es das Gewaltschutzgesetz hergibt. Dabei soll er den Beamten deutlich zu verstehen gegeben haben, dass er dem zuwiderhandeln und seine Noch-Ehefrau aufsuchen werde. Als er ihr dann sogar im Beisein der Beamten mit dem Tode drohte, wurde er in Gewahrsam genommen und zur Verhinderung weiterer Straftaten in die Polizeiinspektion nach Falkensee gebracht. Gegen ihn ermittelt jetzt die Kriminalpolizei wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung.