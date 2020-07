Dieter Seewald

Potsdam Am Mittwochabend gewann der Fußball-Oberligist BSC Süd 05 beim Landesligisten Fortuna Babelsberg ein weiteres Testspiel deutlich mit 5:0.

Trotz des Fehlens einiger angeschlagener Spieler konnte BSC-Trainer Mario Block eine schlagkräftige Mannschaft aufbieten und zeigte von Anfang an wer Herr auf dem Platz ist. Bereits nach fünf Minuten setzte sich der quirlige Andre Marenin an der Strafraumgrenze durch und schoss zur Führung der Nullfünfer ein.

Die Gastgeber hielten dagegen und hatten in der 10. Minute ihre Chance zum Ausgleich, doch der Schuss von der Strafraumgrenze wurde gerade abgeblockt. Immer wieder versuchten die Brandenburger sicher aus der Abwehr heraus schnell über die Flügel zu spielen. So gelang ihnen auch in der 19. Minute das 2:0. Diego Lima de Mello bediente mustergültig Jonas Günther, der am Torhüter vorbei den Ball im Tor unterbrachte.

Gleich nach Wiederbeginn war erneut Andre Marenin zur Stelle, der nach eigenem Zweikampfgewinn an der Strafraumgrenze das 3:0 erzielte (55.). Trainer Mario Block wechselte nun mehrmals und brachte dabei auch zwei weitere Testspieler zum Einsatz. Insgesamt verflachte die Partie dadurch etwas, der Spielfluss ging verloren.

Dadurch hatten die Gastgeber auch mehrmals die Chance zum Anschlusstreffer. Die größte davon machte jedoch Schlussmann Daniel Wessel in der 75. Minute mit einem tollem Reflex zunichte.

Als dem Gastgeber in der letzten Viertelstunde etwas die Kräfte schwanden, nutzte HafezEl-Ali seine Chance und erzielte das 4:0 (82.). Den Schlusspunkt setzte dann Testspieler Rory McCullough in der 88. Minute zum 5:0 Endstand.

An diesem Freitag (24. Juli) spielt der BSC Süd 05 um 18.30 Uhr beim Werderaner FC.