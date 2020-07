OGA

Hohen Neuendorf (MOZ) Ein Mercedes ist in der Nacht zu Freitag auf einem Grundstück an der Gottfried-Keller-Straße in Hohen Neuendorf ausgebrannt.

Wie Polizeisprecherin Ariane Feierbach berichtete, war das rund 20 Jahre alte Fahrzeug gegen 2.45 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Ein benachbartes Einfamilienhaus wurde vorsorglich evakuiert. Ernsthafte Gefahr für das Gebäude habe aber nicht bestanden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Die Kripo hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.Der Sachschaden wird auf rund 12 000 Euro geschätzt.