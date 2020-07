Bärbel Kraemer

Bad Belzig Das Infocafé "Der Winkel" in Bad Belzig ist zur vorübergehenden Galerie geworden. Noch bis zum 15. August werden in den Räumen der Begegnungsstätte in der Straße der Einheit Malereien von Sebastian Baumann gezeigt.

Der in Brandenburg/Havel lebende Hobbykünstler präsentiert mit den ausgestellten Werken das gesamte Spektrum realistischer Malerei - vom Akt, über Stillleben, Blumen- und Landschaften bis zur Stencil- und Pop Art Kunst (Illussionsmalerei).

Baumanns Bilder umspannen ein weites Gebiet an Möglichkeiten des Einsatzes von Graffiti, Aquarell, Acryl und Collagen mit unterschiedlichen Zeichen- und Maltechniken (Trockentechnik, Nasstechnik, Maskieren, Schattieren, Schablonen, Spachteln).

Bei der Vernissage in der vergangenen Woche erzählte der 38-Jährige, bereits früh mit der Kunst in Kontakt gekommen zu sein. So saß er bereits mit 13 Jahren am Malkasten seiner Mutter. Inspiriert vom kreativen Umfeld in der Familie, atmete er von klein auf die verschiedenen Ebenen künstlerischen Handelns ein. Dennoch strebte Sebastian Baumann nach Ende der Schulzeit eine Ausbildung zum Koch an. Dieser Job, der wie die Malerei Kreativität und Leidenschaft erfordert, wird jedoch nur eine Etappe auf seinem beruflichen Entwicklungsweg bleiben. Sebastian Baumann ist aktuell dabei, berufliche Perspektiven neu auszuloten. Unter anderem gab der 38-Jährige bereits Malkurse und arbeitete in verschiedenen Projekten, unter anderem mit Geflüchteten.

Über sein politisches Engagement lernte er die Mitstreiter des Infocafés "Der Winkel" kennen. "Das war hier in Bad Belzig", sagt Baumann. Konkret vor der Sitzung des Kreistages Mitte Mai, als darüber beraten wurde, ob Potsdam-Mittelmark dem Netzwerk "Städte sicherer Häfen" beitritt und damit die Bewegung "Seebrücke" unterstützt. "Das politische Engagement verbindet uns", betont Baumann. Mit seinen Werken - die käuflich erworben werden können - will er zudem die "Seebrücke" unterstützten. 50 Prozent des Verkaufserlöses gehen an die Bewegung. "Wir freuen uns, dass wir Sebastian für die Ausstellung gewinnen konnten", betont Jens Gruszka, der Vorsitzende des Belziger Forum e.V., der Träger des Infocafé "Der Winkel" in Bad Belzig ist.