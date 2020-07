Dietrich Schröder

Frankfurt (Oder) / Zielona Gora In Polen steigt seit einigen Tagen die Zahl der mit dem Covid-19-Virus infizierten Personen deutlichen an. Allein am Donnerstag wurden 418 neue Fälle registriert.

Das waren fast so viele wie in Deutschland, obwohl Polen weniger als die Hälfte Einwohner hat.

Besonders deutlich steigen die gemeldeten Fälle in der an Brandenburg grenzenden Wojewodschaft Lubuskie (Lebuser Land). Dort gab es seit Mitte Juli drei Todesfälle in Verbindung mit Corona und der Reproduktionsfaktor der Infizierungen ist mit 1,64 aktuell der höchste in ganz Polen.

In ganz Polen gab es am Donnerstagabend rund 42.000 Menschen, die schon mit Corona infiziert waren, 31.500 davon gelten bereits als geheilt. Es gab 1655 Todesfälle in Verbindung mit Corona.