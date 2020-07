Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Jugendhütte Finow soll von der Grundschule an die Eberswalder Straße auf den ehemaligen Neckermann-Parkplatz verlegt werden. Diesen neuen, alternativen Standort benennt Sozialdezernent Jan König in einem Schreiben an die Stadtverordneten.

Der neue Treff habe sich nach Prüfung verschiedener Varianten im Stadtteil als Favorit herauskristallisiert. Es gebe einen "ausreichenden Abstand zur Wohnbebauung", nämlich mehr als 100 Meter, zugleich biete die Fläche genügend Raum zum Aufstellen einer Sitzgarnitur. Und der Ort sei für die Jugendlichen gut erreichbar.

Der neue Standort werde jetzt hergerichtet. Sobald er zur Verfügung stehe, beginne der Rückbau der Hütte an der Schule, voraussichtlich ab 28. Juli. Der Prozess der Verlegung werde sowohl durch die Jugendsozialarbeiter als auch durch das städtische Ordnungsamt "unterstützt", teilt König mit. Ob sich an der Eberswalder Straße ein WLAN-Hotspot einrichten lässt, dazu müssten noch einige technische Detailfragen geklärt werden.

Mit dem Wechsel setzt die Verwaltung einen Beschluss des Parlaments um. Da der Dauerkonflikt mit den Anliegern nicht zu befrieden ist, sprachen sich die Abgeordneten für einen Abriss der Hütte aus. Der Stadtverordnete Carsten Zinn (fraktionslos) kritisiert das Vorgehen indes scharf. Er spricht von einem "Armutszeugnis" für eine Stadt, die sich gern für ihre Familienfreundlichkeit feiern ließe.