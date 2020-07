Judith Melzer-Voigt

Rheinsberg (MOZ) Eine große Schlägerei von zwei Gruppen in Rheinsberg hat am Donnerstagabend die Polizei beschäftigt. Weil in diesem Fall noch ermittelt wird, sind derzeit vermehrt Beamte auf den Straßen der Prinzenstadt unterwegs.

Warum genau die Gruppen gegen 19.30 Uhr an der Mariefred-Straße aneinandergerieten, ist laut Polizeisprecherin Ariane Feierbach noch nicht geklärt. Um die Schläger auseinander zu bringen, mussten Bereitschaftspolizisten auch aus dem Landkreis Oberhavel eingesetzt werden. Ein Polizeihubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Acht Tatverdächtige wurden festgenommen.