Simone Weber

Nennhausen Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Nennhausen wird durch die Anschaffung einer Rückfahrkamera verbessert, die am Löschfahrzeug installiert wurde. Dafür erhielt der Förderverein Geld von der MBS.

"Das Rangieren ohne Kamera und dazugehörigem kleinen Monitor im Fahrerhaus war mit dem großen Einsatzfahrzeug schon nicht einfach", so Adrian Huxdorf, stellvertretender Amtsbrandmeister. Die derzeit 33 aktiven Kameraden wurden im vergangenen Jahr zu 29 Einsatz alarmiert. In diesem Jahr rückte die Freiwillige Feuerwehr Nennhausen bereits 22 Mal aus.

Derweil finanzierte die e.dis Netz GmbH in Rathenow eine Puppe. "Wir wollten für die Ausbildung unserer Jugendfeuerwehren im Amt eine Rettungspuppe anschaffen", so Amts-Jugendwart Jens Lerch. "Horst", wie die die Puppe nun genannt wird, bringt mit 35 Kilogramm ein gewisses realititätsnahes Gewicht mit. Verschiedene Verletzungsmuster im Gesicht und an den Extremitäten können mittels zusätzlicher Fototafel mit Klettverschluss an der Puppe angebracht werden.

"Wir hoffen, dass die Ausbildung in den Jugendfeuerwehren bald wieder beginnen kann", so der Amtsjugendwart weiter. "Für Mitte August haben wir den Amtsausbildungstag der Jugendfeuerwehren in Kotzen geplant. An der Station Erste Hilfe ist die neue Rettungspuppe bereits eingeplant."

Allein in Nennhausen bildet Jens Lerch 14 Jungen und acht Mädchen in der Jugendfeuerwehr aus. In 13 der 16 Dörfer des Amtes gibt es Freiwillige Feuerwehren - in Liepe, Barnewitz, Gräningen, Stechow/Ferchesar, Kotzen, Garlitz, Buschow und Nennhausen sogar Jugendfeuerwehren. Deren Mitgliederzahl ist gegenüber dem Vorjahr von 134 auf derzeit 142 gestiegen.