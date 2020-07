Sandra Euent

Falkensee (BRAWP) Auf Initiative der Lokalen Agenda 21 Falkensee öffnen auch in diesem Jahr wieder Gartenbesitzer in Falkensee und Umgebung ihre Pforten. Eingeladen sind alle, die sich an Blumen, blühenden Gehölzen und gestalterischen Elementen erfreuen, Anregungen zur eigenen Gestaltung suchen und Erfahrungen austauschen möchten. Die notwendigen Corona-Hygienevorschriften zum Schutz aller Gartenfreunde sind einzuhalten.

Am 2. August öffnen sich in Falkensee folgende Gartenpforten: Fröbelstraße. 4a: Erika u. Günther Knöppler, Hausgarten in Hanglage mit Trockenmauern, Hochbeeten und kleinem Biotop; Ringstraße 11: Anna Schneekloth, romantischer Garten mit alten Rosensorten und Naturteich; Sperberstraße 26: Gerda u. Jürgen Hensel laden zu einer Reise um die Erde mit Gehölzen, Stauden, Hochmoor, kl. Kalkmoor, vielen winterharten Kakteen und Sukkulenten ein.

Am 9. August laden in Falkensee ein: Petra Helfrich, Im Wolfsgarten 17, in ihren gepflegten Staudengarten mit Fuchsien, Rosen und Kübelpflanzen; Rolf Fiedler und Erhard Bläsing, Im Wolfsgarten 19, in ihren vielfältigen naturnahen Garten in Hanglage;

in Brieselang, Wustermarker Allee 14, Sybille Puschmann in ihren vielfältig gestalteten Garten mit Hochbeeten und Teich.

Am 16. August lädt Frau Funke, Rottweilerstraße 24 in Falkensee, in ihren Garten am Waldrand mit Staudenvielfalt und Teich ein.

Am 30. August lädt Petra Helfrich, Im Wolfsgarten 17 in Falkensee in ihren gepflegten Staudengarten mit Fuchsien, Rosen und Kübelpflanzen ein.

Die Besichtigung kann kostenlos von 10 bis 16 Uhr erfolgen. Evtelle Änderungen aufgrund der Corona-Krise und bei Interesse an Teilnahme der Aktion sind zu erfahren auf http://www.agenda21-falkensee.de oder 03322/242655.