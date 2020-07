Lukas Grybowski

Berlin (MOZ) Bei Heimspielen zukünftig weiterhin blau-weiß-gestreift mit weißen Hosen und Stutzen und auswärts in blau-schwarz im Splahs-Art-Look – mit ihren neuen Trikot für die kommende Saison will Hertha BSC "die 128-jährige Geschichte des Hauptstadtclubs und den modernen Lifestyle der pulsierenden Metropole Berlins" vereinen.

Nicht mehr auf der Brust zu sehen sein wird in der Saison 2019/20 Hauptsponsor Tedi. Nachdem es bereits seit einigen Wochen die Gerüchte über eine Vertragsauflösung von Seiten der Hertha gab, wurde diese nun offiziell verkündet. Der ursprüngliche Vertrag wäre noch bis 2021 gelaufen, der Discounter zahlte den Berlinern dafür jährlich 7,5 Millionen Euro. Verein und Unternehmen wollen jedoch weiterhin partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Wer künftig neuer Hauptsponsor der Hertha wird, ist noch mehr als unklar. Geht es nach Investor Lars Windhorst, soll es ein Weltkonzern sein, der den Berlinern mehr Aufmerksamkeit und Glamour verleiht. So kursierten in der Vergangenheit bereits Gerüchte, dass Hertha um Amazon oder Tesla als neue Hauptsponsoren buhlt.

Doch auch was das sportliche betrifft, ranken sich aktuell so einige Gerüchte um die Berliner. Zwar wurde die Kaufoption über 20 Millionen für den zuvor ausgeliehenen Marius Wolf nicht gezogen, dennoch sei der Verein an einer Weiterverpflichtung des 25-Jährigen interessiert, will jedoch nicht mehr als fünf Millionen Euro für den Außenbahnspieler bezahlen. Nun könnte ausgerechnet Ex-Herthaner Niko Kovac dazwischen kommen. Der neue Trainer der AS Monaco will wohl Wolf nach Frankreich holen. Unter Niko Kovac entwickelte er sich zum Leistungsträger, gemeinsam gewannen sie 2018 mit Eintracht Frankfurt den DFB-Pokal.