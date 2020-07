GZ

Gransee (MOZ) Zwei Reifen eines an der Klosterstraße in Himmelpfort abgestellten Autos sind in der Nacht zu Donnerstag offenbar mit einem Messer zerstochen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden an dem betroffenen Smart auf rund 400 Euro. Die Kripo hat Ermittlungen aufgenommen.