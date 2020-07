BRAWO

Brandenburg an der Havel Die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes an der Straße "Zur Kammgarnspinnerei" in der Brandenburger Altstadt meldete über den Notruf am Donnerstagabend einen aggressiven Ladendieb.

Beim Eintreffen der Polizei gegen 21.20 Uhr konnten Beamte einen 26-jährigen Mann feststellen, der Spirituosen im Wert von ca. 75 Euro entwenden wollte. Bereits am Tag zuvor war er im selben Markt aufgefallen, als er Waren entwendete, konnte aber nicht gestellt werden.

Zu beiden Diebstahlshandlungen liegen Videoaufnahmen vor, die als Beweismittel gesichert wurden. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Täter unter Einfluss von Alkohol und Drogen stand.

Er wurde zur Ausnüchterung ins polizeiliche Gewahrsam genommen.