Grünheide Ortsteil Spreeau (MOZ) Am späten Donnerstagabend wurden Feuerwehr und Polizei nach Sieverslake gerufen. In der zum Grünheider Ortsteil Spreeau gehörenden Siedlung war ein Hühnerstall in Brand geraten. Die Tiere konnten jedoch aus dem Stall flüchten und kamen nicht zu Schaden. Die Kameraden der Feuerwehr löschten die Flammen. Zurück blieb ein finanzieller Schaden von rund 5000 Euro.