MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Beamte der Gemeinsamen Fahndungsgruppe von Bundespolizei, Landespolizei und Zoll wurden am Donnerstagnachmittag auf einen VW Touran aufmerksam, dessen angebrachte polnische Kennzeichen eigentlich zu einem Volvo gehören sollten. Die Fahnder konnten den Fahrzeug stoppen und genauer besehen. Dabei kam heraus, dass jener Wagen in Werneuchen im Landkreis Barnim gestohlen worden war. Und dies offensichtlich so frisch, dass der rechtmäßige Besitzer davon noch gar nichts mitbekommen hatte. Der 30-jährige Fahrer erwies sich auch als kein unbeschriebenes Blatt. Der Mann ist bereits einschlägig bekannt und fand sich alsbald in Handfesseln wieder. Das Auto ist sichergestellt und wird nun kriminaltechnisch untersucht.