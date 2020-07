Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Am späten Mittwochabend informierte eine Zeugin die Polizei darüber, dass ein Mann in Ketzin/Havel am Markt gegen parkende Autos schlagen würde. als der Mann mitbekam, dass die 31-Jährige die Polizei anrief, schlug er ihr mit der flachen Hand zweimal auf den Hinterkopf und flüchtete.

Die Frau konnte den Polizisten gut beschreiben, wohin der Mann geflüchtet war, so dass die Beamten den Tatverdächtigen festnehmen konnten. Der 38-jährige Rumäne war stark alkoholisiert und wurde zu Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam und mit auf das Revier in Falkensee genommen. Ein Atemalkoholtest sei auf Grund der aggressiven Stimmung des Mannes nicht möglich gewesen, wie es von der Polizei heißt.

Nach ersten Ermittlungen ergab sich, dass der Tatverdächtige die Scheiben eines Fahrzeugs eingeschlagen und gegen ein weiteres getreten hatte. Die Polizei sicherte Spuren und nahm insgesamt vier Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Hausfriedensbruch und Körperverletzung auf.