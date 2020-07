Claudia Duda

Bernau (MOZ) Nachdem in Bernau eine ehemalige Stadtverordnete der rechtsextremen NPD in den Vorstand des Ortsverbandes der AfD gewählt wurde, melden sich mehrere Landesparteien zu Wort: "Die Vorgänge in Bernau sind ein neuerlicher Beweis dafür, dass die AfD für Rechts­extreme wie ein Magnet wirkt. Und sie unterstreichen, dass es keinerlei Berührungsängste auf beiden Seiten gibt", erklärte Brandenburgs SPD-Generalsekretär Erik Stohn am Donnerstag.

Veronika U. saß ab 2008 für die Deutsche Volksunion (DVU) in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung. Mit der Verschmelzung von DVU und NPD im Jahre 2011 erhielt der NPD-Kreisverband Barnim- Uckermark "durch Kameradin Veronika Urban ein Mandat in der Stadtverordnetenversammlung", jubelte die NPD damals. Am 10. Juli 2020 war die Bernauerin zur Beisitzerin im AfD-Vorstand der Stadt Bernau gewählt worden.

