Zehdenick (MOZ) Erneut ist eine Scheibe der Sporthalle am Wesendorfer Weg in Zehdenick eingeschlagen worden. Das teilte die Polizei am Freitag in Oranienburg mit. Es ist die dritte Scheibe innerhalb kurzer Zeit, die dort zu Bruch ging.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die neuerliche Tat am Donnerstag zwischen 16 und 18 Uhr. Der Schaden wurde auf rund 1000 Euro beziffert.

Zuvor waren bereits am zweiten Juli-Wochenende vier Sicherheitsscheiben eingeworfen worden. Eine weitere Scheibe war am vergangenen Wochenende zerstört worden.