Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Einen ganzen Kofferraum voller Bücher hat kürzlich ein unbekannter Lieferwagenfahrer aus dem Bürgerschrank am Glienicker Rathaus mitgenommen. Offenbar handelte er nicht aus literarischem Interesse.

"Das ist nicht Sinn und Zweck des Angebotes", sagt Andrea Held, die die umgestaltete Telefonzelle ehrenamtlich betreut. Das Prinzip basiere auf Geben und Nehmen, erklärte sie die Funktionsweise. Sie hat jetzt Aufkleber an die Scheibe angebracht: "Nicht für kommerzielle Zwecke!!!!" Denn Andrea Held vermutet, dass die Bücher nicht gelesen, sondern verkauft werden.

Die Stadt Hohen Neuendorf, in der in jedem Ortsteil einen Bücherschrank steht, hat nach Angaben von Sprecherin Ariane Fäscher das Phänomen des Bücherklaus noch nicht registriert. Auch Birkenwerder ist nach Einschätzung von Bürgermeister Stephan Zimniok (BiF) davon verschont geblieben. Beide Kommunen haben wie auch Glienicke allerdings oft das Problem, dass die Bücherschränke als Müllsammelstelle für uralte und schlecht erhaltene Bücher genutzt werden. Das sei gerade in Zeiten der Corona-Pandemie häufiger vorgekommen, sagt Andrea Held. Die Menschen hätten offenbar Zeit, ihre Regale zu durchforsten. Sie sortiert Unbrauchbares regelmäßig aus.

Aus diesem Grund fährt auch Filippo Smaldino, SPD-Bürgermeister im Mühlenbecker Land, die Bücherschränke in seiner Gemeinde an. "Ich entsorge den Schrott", sagt er. Oft seien 90 Prozent des Bestandes nicht lesenswert. Dabei handele es sich in der Regel um veraltete Technikbücher und Groschenromane mit fehlenden Seiten. "Dann habe ich Wut im Bauch", sagt Smaldino, der die kostenlose Weiternutzung von Literatur grundsätzlich für eine gute Idee hält.